Байден счел сделку Израиля и ХАМАС по заложникам близкой к завершению

Байден заявил, что считает сделку по заложникам Израиля и ХАМАС близкой к завершению. Он утвердительно ответил на вопрос журналистов и поднял вверх скрещенные пальцы как символ надежды

Люди стоят напротив проекции фотографий заложников на стены Старого города возле Яффских ворот, Иерусалим (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Соглашение между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС по освобождению заложников близко к заключению, заявил президент США Джо Байден на традиционной ежегодной церемонии «помилования» индеек в преддверии Дня благодарения, передает NBC.

На вопрос журналистов о том, близки ли стороны к заключению сделки, американский президент сказал: «Я считаю, что да». На повторно заданный вопрос он ответил утвердительно и поднял вверх скрещенные пальцы как символ надежды на успех.

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников. Газета написала, что по условиям сделки десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будут освобождены в обмен на пятидневное прекращение огня. Однако в Белом доме эти данные опровергли.

В последние дни СМИ писали, что ХАМАС и Израиль близки к соглашению по освобождению части заложников. Так, источник Financial Times говорил, что переговоры, в которых также принимают участие США и Катар, «продвигались хорошо», обсуждались следующие условия: обмен до 50 заложников на некоторых палестинских заключенных, а также доставка гуманитарной помощи в сектор Газа.

The Washington Post 16 ноября писала, что ХАМАС принял предложение, его рассматривает Израиль. При этом сделку согласовали «в общих чертах», то есть риск того, что она не будет реализована, сохранялся.

В то же время лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что отказывается от переговоров до прекращения операции израильских сил в больнице «Аш-Шифа».

18 ноября Израиль отверг предложение ХАМАС, сообщили Yediot Achronot и Channel 12. Тель-Авив настаивает на освобождении всех женщин и детей и выразил готовность рассмотреть дополнительные дни перерыва в боях в обмен на освобождение большего количества пленных — 70–80 человек. В тот же день египетский телеканал Al Qahera передал, что ХАМАС потерял связь с отдельными отрядами, которые удерживают заложников.