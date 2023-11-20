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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден счел сделку Израиля и ХАМАС по заложникам близкой к завершению

Байден: сделка Израиля и ХАМАС по заложникам близка с завершению
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Байден заявил, что считает сделку по заложникам Израиля и ХАМАС близкой к завершению. Он утвердительно ответил на вопрос журналистов и поднял вверх скрещенные пальцы как символ надежды
Люди стоят напротив проекции&nbsp;фотографий заложников на стены Старого города возле Яффских ворот, Иерусалим
Люди стоят напротив проекции фотографий заложников на стены Старого города возле Яффских ворот, Иерусалим (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Соглашение между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС по освобождению заложников близко к заключению, заявил президент США Джо Байден на традиционной ежегодной церемонии «помилования» индеек в преддверии Дня благодарения, передает NBC.

На вопрос журналистов о том, близки ли стороны к заключению сделки, американский президент сказал: «Я считаю, что да». На повторно заданный вопрос он ответил утвердительно и поднял вверх скрещенные пальцы как символ надежды на успех.

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников. Газета написала, что по условиям сделки десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будут освобождены в обмен на пятидневное прекращение огня. Однако в Белом доме эти данные опровергли.

ABC узнал о разработке США плана операции по заложникам из Газы
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

В последние дни СМИ писали, что ХАМАС и Израиль близки к соглашению по освобождению части заложников. Так, источник Financial Times говорил, что переговоры, в которых также принимают участие США и Катар, «продвигались хорошо», обсуждались следующие условия: обмен до 50 заложников на некоторых палестинских заключенных, а также доставка гуманитарной помощи в сектор Газа.

The Washington Post 16 ноября писала, что ХАМАС принял предложение, его рассматривает Израиль. При этом сделку согласовали «в общих чертах», то есть риск того, что она не будет реализована, сохранялся.

В то же время лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что отказывается от переговоров до прекращения операции израильских сил в больнице «Аш-Шифа».

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18 ноября Израиль отверг предложение ХАМАС, сообщили Yediot Achronot и Channel 12. Тель-Авив настаивает на освобождении всех женщин и детей и выразил готовность рассмотреть дополнительные дни перерыва в боях в обмен на освобождение большего количества пленных — 70–80 человек. В тот же день египетский телеканал Al Qahera передал, что ХАМАС потерял связь с отдельными отрядами, которые удерживают заложников.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Израиль ХАМАС заложники перемирие
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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