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Палестино-израильский конфликт ,  
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В ХАМАС заявили, что близки к соглашению о перемирии

В ХАМАС заявили, что близки к достижению соглашения о перемирии с Израилем
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Палестинская группировка сообщила, что передала ответ Катару. WP писала, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня

ХАМАС близка к достижению соглашения о перемирии с Израилем, говорится в заявлении палестинской группировки в телеграм-канале.

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, и мы близки к заключению соглашения о перемирии», — говорится в нем.

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар ранее заявлял об отказе от переговоров до прекращения операции израильских военных в больнице «Аш-Шифа».

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Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

18 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня. По данным WP, речь идет о приостановке боевых действий как минимум на пять дней. Заложников будут отпускать небольшими группами каждые 24 часа. Газета отмечала, что пока не ясно, о каком количестве идет речь. Всего ХАМАС удерживает более 200 человек. Переговоры шли в течение нескольких недель в Дохе.

До этого издание писало, что ХАМАС готова отпустить как минимум 50 женщин и детей в рамках соглашения с Израилем и что израильская сторона сейчас рассматривает предложение. Взамен группировка добивается заключения трех- или пятидневного перемирие, пропуска больше гуманитарной помощи для сектора Газа и освобождения женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. WP отмечала, что сделка согласована лишь «в общих чертах».

Yediot Achronot и Channel 12, в свою очередь, сообщали, что израильская сторона отвергла предложения ХАМАС. Накануне американский президент Джо Байден заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС близко к заключению.

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Теги
Елена Чернышова
ХАМАС Израиль перемирие
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