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Технологии и медиа ,  
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В Грозном сообщили о блокировке в Instagram страниц сыновей Кадырова

Дудаев: аккаунты троих сыновей главы Чечни заблокированы в Instagram
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Страницу о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, а также личные аккаунты его сыновей Ахмата, Адама и Эли в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) заблокировали, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Кроме того, под блокировку попали три канала чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» на видеохостинге YouTube и аккаунт Хамзата Кадырова — племянника главы Чечни.

«Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей «свободы слова» такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле», — написал Дудаев в телеграм-канале.

По его словам, такие действия США и других стран Запада нарушают права многомиллионной аудитории, которая стремилась получить правдивую информацию.

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Рамзан Кадыров

Личный аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали в мае 2020 года, назвав причиной введенные в отношении главы Чечни санкции. США ввели санкции против него в декабре 2017 года, тогда Минфин страны объяснил свое решение тем, что американские власти считают Кадырова ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека».

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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