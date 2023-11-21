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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве не исключили конфискацию компании, директором которой стал Помпео

В Киеве предложили конфисковать компанию, директором которой стал экс-глава ЦРУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Оператор «Киевстар» может быть конфискован в пользу государства, сообщили в офисе президента Украины. Неделей ранее в совет директоров компании вошел экс-глава ЦРУ Майк Помпео
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинский мобильный оператор «Киевстар», принадлежащий международной группе Veon, в числе совладельцев которой были российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, может быть конфискован в пользу государства. Об этом в интервью «Экономической правде» рассказал замруководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Там [в офисе «Киевстара»] сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о полной конфискации компании или только ее доли, Шурма заявил, что этот вопрос изучают юристы. «Это не мое решение или чье-то индивидуальное, это коллективный анализ, который осуществляет большое количество институтов», — добавил он.

В начале октября украинский суд арестовал все активы Фридмана и его партнеров в стране на сумму более 17 млрд гривен. (46,5 млрд руб.), включая доли в «Киевстаре» и еще одном операторе связи — Lifecell.

Экс-госсекретарь Помпео вошел в совет директоров украинского оператора
Бизнес
Майк Помпео

«Киевстар» — украинская телекоммуникационная компания, основанная в 1994 году. По состоянию на 2020 год являлась крупнейшим оператором мобильной связи, а также одним из крупнейших интернет-провайдеров широкополосного доступа на Украине. Также в активе компании самая большая инфраструктура связи на Украине — почти 40 тыс. базовых станций. «Киевстар» входит в состав международной группы Veon, 47,9% акций которой принадлежат LetterOne. В числе основателей LetterOne — Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Двое последних в мае прошлого года вышли из числа совладельцев группы.

Неделей ранее бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео вошел в совет директоров «Киевстара». Помпео будет независимым неисполнительным директором в качестве партнера консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments — «недавно созданной в США компании, занимающейся стратегическими и финансовыми консультациями и инвестициями, которая стремится развивать долгосрочное партнерство с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах», говорилось в релизе Veon.

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В начале октября «Коммерсантъ» узнал, что Veon согласовала финальные условия ухода с российского рынка, по которым «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») будет продан топ-менеджменту. Условия соглашения предполагают выкуп «ВымпелКомом» еврооблигаций Veon на сопоставимую с 130 млрд руб. сумму и выпуск в пользу их держателей собственных замещающих бумаг с более длительным сроком погашения, отмечала газета.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЦРУ Майк Помпео конфискация «Киевстар» Михаил Фридман санкции Военная операция на Украине
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