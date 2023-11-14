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Экс-госсекретарь Помпео вошел в совет директоров украинского оператора

Экс-госсекретарь Помпео вошел в совет директоров мобильного оператора «Киевстар»
Помпео в апреле приезжал на Украину и встречался с Зеленским. В совет директоров «Киевстара» он войдет в качестве партнера консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США при Дональде Трампе, войдет в совет директоров украинского оператора связи «Киевстар». Об этом сообщает компания VEON, владеющая мобильным оператором.

Помпео будет независимым неисполнительным директором в качестве партнера консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments — «недавно созданной в США компании, занимающейся стратегическими и финансовыми консультациями и инвестициями, которая стремится развивать долгосрочное партнерство с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах», говорится в релизе VEON.

«Эти изменения в совете директоров «Киевстара» отражают приверженность VEON Украине, а также восстановлению и реконструкции страны», — резюмировала фирма, отметив, что запустила кампанию «Инвестируйте в Украину СЕЙЧАС!» и взяла на себя обязательство инвестировать в страну $600 млн за три года.

Майк Помпео возглавлял Госдеп в 2018–2021 годах, до этого он был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Находясь в должности госсекретаря, он совершил визит в Россию в мае 2019-го. Тогда он встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции «Бочаров Ручей». В 2021 году Помпео допускал, что может баллотироваться на должность главы государства, если Трамп откажется бороться за президентское кресло, но после выдвижения экс-президента отказался от участия в гонке.

Помпео в 2020 году посещал Украину в должности госсекретаря США с рабочим визитом. В ходе визита он провел переговоры с Владимиром Зеленским, который поблагодарил его за твердую позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины. Посещал он Украину и после отставки — в апреле 2023 года. Зеленский сообщал, что провел встречу с бывшим госсекретарем США, не приведя при этом деталей беседы.

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Майк Помпео Украина Киевстар «Киевстар»
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