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Владелец «Билайна» согласовал выход из российского бизнеса

«Коммерсантъ»: Veon продаст «ВымпелКом» российскому топ-менеджменту
Veon продаст «ВымпелКом», который оказывает услуги под брендом «Билайн», российскому топ-менеджменту. Обратный выкуп акций не предусмотрен. Согласно условиям, «ВымпелКом» купит евробонды Veon на 130 млрд руб.
VEON (СПБ Биржа) VEON $19,33 -3,35% Купить

Veon согласовала финальные условия ухода с российского рынка, по которым «ВымпелКом» перейдет принадлежащей гендиректору оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам компании «Коперник-инвест 3». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника.

Сделка не предполагает обратного выкупа акций, уточнил один из собеседников. Со слов другого источника, «ВымпелКом» оценили в 370 млрд руб., чистый долг компании достигает 240 млрд руб., а потому equity value оценили в 130 млрд руб.

«ВымпелКом» сообщил изданию, что «информация о закрытии сделки с Veon не соответствует действительности».

Штаб-квартира Veon расположена в Нидерландах, корпорация владеет 100% «ВымпелКома», управляющего брендом «Билайн». Ее клиентами считаются 160 млн человек в шести странах: это Россия, Украина («Киевстар»), Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Пакистан и Бангладеш.

Почти половина (47,9%) акций Veon принадлежит LetterOne, чьи учредители — основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Двое последних в мае прошлого года вышли из числа совладельцев LetterOne.

Условия соглашения предполагают выкуп «ВымпелКомом» еврооблигаций Veon на сопоставимую со 130 млрд руб. сумму и выпуск в пользу их держателей собственных замещающих бумаг с более длительным сроком погашения. Кроме того, была возможность выкупа бумаг с дисконтом (79,57–92,71%, в зависимости от выпуска), однако почти все держатели предпочли замещение, отметил источник газеты. С его слов, условие выполнили.

Сделка увеличит долг «ВымпелКома». Как уточнил один из собеседников издания, соотношение долга к EBITDA, исходя из финансовых результатов на конец второго квартала, достигнет 3,5. «Это выше, чем показатели сопоставимых компаний. Оптимальное соотношение для отрасли — 2–3 к EBITDA. Но учитывая, что «ВымпелКом» — высокомаржинальный бизнес, компания сможет обслуживать долг, хотя возможности выплаты дивидендов будут ограничены», — рассказал он. Источник не исключил, что «ВымпелКом» пойдет на ограничение капитальных расходов. Фактически новые акционеры берут на себя связанные с задолженностью риски, а для холдинга представляло важность обеспечение преемственности, потому актив решено передать команде управленцем, пояснил источник «Коммерсанта».

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Veon объявляла в середине сентября о планах закрыть сделку до 13 октября, ожидая, что все необходимые формальности, в том числе связанные с облигациями, которые должны погасить в текущем октябре, будут завершены к этой дате.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Билайн ВымпелКом VEON Нидерланды российский рынок
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