Володин заявил, что Зеленский должен предстать перед трибуналом

Президента Украины необходимо судить после того, как ВСУ расстреляли российских военнопленных, счел председатель Госдумы. Володин также указал на молчание стран ЕС в отношении действий украинской стороны

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом после того, как ВСУ расстреляли российских военнопленных. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. <...> Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал он.

Володин также указал на то, что главы стран ЕС до сих пор не осудили действия ВСУ в отношении российских военных. По его словам, такое молчание привело в 1930-х годах к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

В Сети 18 ноября стали распространяться видео, снятые, предположительно, в Макеевке. На одном из них из здания выходили люди в форме, похожей на российскую, и ложились на землю лицом вниз. На последних кадрах видео начинает трястись, слышны звуки выстрелов. На другом видео были показаны 12 тел в той же одежде.

Минобороны России подтвердило, что ВСУ казнили военнопленных в Макеевке в ЛНР. СК России возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и официальный представитель МИД России Мария Захарова обратились к международным организациям — ООН, ОБСЕ и Совету Европы — с требованием осудить расстрел.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о ветхозаветном принципе «жизнь за жизнь» и подчеркнул, что тех, кто расстрелял российских пленных, должна ждать «чистая кара».

К изучению видео приступили в ООН, в офисе генсека призвали обе стороны конфликта «расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности».

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Киев также намерен изучить видеозаписи.