Власти Японии решили помочь странам, не поддержавшим осуждение России

Минфин Японии узнал о решении Токио помочь не поддержавшим осуждение России странам

Минфин Японии обратился в МИД страны с просьбой пересмотреть эти статьи расходов и использовать их «стратегически» с целью повышения влияния Токио

Японское правительство решило выделить ¥12,8 млрд ($91,2 млн) странам, которые выступили против резолюции ООН, осуждающей спецоперацию России на Украине. Об этом свидетельствуют данные Минфина Японии, передает телеканал NHK.

Для 19 стран японские власти готовы предоставить правительственную помощь в целях развития (Official development assistance, ODA).

«Что касается суммы, то она составляет ¥2,9 млрд ($20 млн) для Лаоса, ¥1,7 млрд ($12 млн) для Вьетнама и ¥1,6 млрд ($11 млн) для Ирана», — говорится в сообщении.

Минфин Японии обратился к МИД страны, который отвечает за ODA, с просьбой пересмотреть решение, отметив, что Токио необходимо играть важную роль в обеспечении мира и стабильности международного сообщества, стратегически используя правительственную помощь в целях развития.

«Объем гранта включает поддержку через международные организации и поддержку местных НПО. Мы оцениваем целесообразность каждого проекта, например, его дипломатическое значение и статус гуманитарного развития, и мы не считаем его неуместным», — говорится в ответе МИД Японии.

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