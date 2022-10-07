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Япония анонсировала новые санкции против России из-за референдумов

Япония введет санкции против причастных к проведению референдумов в Донбассе

Правительство Японии расширит список индивидуальных санкций в отношении России в связи с проведением референдумов о присоединении к ней ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их вхождение в состав страны по итогам голосований, заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

«По итогам заседания кабинета министров было принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей указанных четырех регионов, а также российских официальных лиц», — сказал он, уточнив, что рестрикции коснутся причастных к проведению референдумов о присоединении территорий к России.

Список тех, против кого вводятся санкции, пока не обнародован.

Кихара отметил, что Токио принимает эти меры в согласовании с другими членами G7. В объединение помимо Японии входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и США. Эти страны в день старта референдумов, 23 сентября, предупредили о готовности ввести дополнительные экономические меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами, «оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины».

Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования территории вошли в состав России.

Украина и ряд других стран также не признают результаты голосований. Киев считает территории оккупированными, украинские власти говорили о намерении вернуть их под контроль.

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