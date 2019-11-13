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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о физлицах-иноагентах

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект о регулировании деятельности СМИ, признанных иностранными агентами. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комитета Леонид Левин рассказал, что к документу поступило десять поправок, в том числе наделение Минюста полномочиями вести реестр СМИ-иноагентов. Сейчас ведомство выполняет эти функции по указу президента, а если поправку одобрят, функция будет закреплена за ним по закону. Левин добавил, что министерство будет решать, включать ли издание в список, по согласованию с МИДом.

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Поправки также предусматривают возможность вносить в реестр физических и юридических лиц, если те сотрудничают с иностранным СМИ, признанным иноагентом. По его словам, в реестр попадут те люди и организации, что получают деньги «из иностранных источников», а также создают или распространяют информацию изданий, которые были признаны иноагентами. «Здесь два условия», — указал глава комитета.

Левин также отметил, что этот закон не будут использовать против российских блогеров и публицистов. По его словам, документ стал зеркальным ответом на действия в отношении российских СМИ за рубежом.

Президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах в конце ноября 2017 года. В середине января 2018-го Госдума приняла в первом чтении поправки, которые позволят вносить в реестр иноагентов блогеров. В начале ноября текущего года в Совфеде предложили определять как иноагентов всех физлиц, распространяющих информацию таких изданий.

Теги: Госдума, СМИ-иноагенты, законопроект
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