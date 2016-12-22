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Лавров заявил о «шантаже и подкупе» в ОЗХО при обсуждении плана России
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Лавров заявил о «шантаже и подкупе» в ОЗХО при обсуждении плана России
Политика, 14:05
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Лавров заявил о «шантаже и подкупе» в ОЗХО при обсуждении плана России
Министр заявил, что большинство членов организации выступили против инициативы Москвы и Пекина относительно функций ОЗХО, поскольку на них оказывалось давление
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отвергли идею России по контролю за поиском виновных в химатаках из-за давления на них. Об этом он заявил не пресс-конференции в Минске, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов: и шантаж, и подкуп», — сказал министр.

Однако он призвал не делать поспешных выводов. «Надо с трезвой головой посмотреть, как можно и можно ли спасти важнейший инструмент международного права, важнейший инструмент нераспространения оружия массового уничтожения — Конвенцию по запрещению химического оружия с нашими союзниками по ОДКБ, которые сделали тоже коллективное совместное заявление», — сказал Лавров.

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Глава МИДа также повторил ранее заявленную Россией позицию о недопустимости наделения технического органа возможностью определять виновных. «Это означает начать наступление на основы международного права», — заметил он.

В июне Великобритания предложила наделить технический секретариат ОЗХО возможностью определять сторону, виновную в применении попадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия веществ. Россия не поддержала данную инициативу. Однако страны — участницы ОЗХО приняли британский проект по расширению мандата организации.

20 ноября большинство членов ОЗХО выступили против инициативы Москвы и Пекина, предложивших собрать международную группу экспертов для проверки решения о создании атрибутивного механизма на соответствие положениям Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее в ноябре постпред России при ОЗХО Александр Шульгин утверждал, что рассматриваются все форматы участия в ОЗХО, в том числе и приостановка членства. Лавров ранее говорил, что если решение о расширении мандата организации не будет отменено, то «дни ОЗХО будут сочтены», по крайней мере она больше не будет по-настоящему всемирной организацией.

Авторы: Александр Атасунцев, Александра Федотова.
Теги: Сергей Лавров , МИД
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