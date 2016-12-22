Большинство стран одобрили увеличение бюджета ОЗХО

России не удалось заблокировать наделение Организации по запрещению химического оружия правом определять виновных в химатаках. Это решение Москва осудила, но о выходе из ОЗХО или сокращении своего взноса пока говорить не спешит

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Какие права получила ОЗХО

Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получит дополнительные средства на цели, необходимые для выявления виновных в химических атаках. Решение об этом было одобрено в ходе Генеральной ассамблеи ОЗХО во вторник, 20 ноября, в Гааге. Увеличение бюджета (примерно на €2,4 млн) поддержали 99 стран, против высказались 27 из 193 стран-участниц. Трансляция заседания велась на сайте организации.

Против увеличения бюджета выступили Россия и ее союзники. Совместно с иранской российская делегация подала несколько поправок, однако они не были поддержаны большинством. Москва отрицательно относится к наделению Технического секретариата ОЗХО правом устанавливать виновных в химатаках, поэтому и пыталась заблокировать выделение средств на эту статью.

Инициатива о создании в рамках ОЗХО атрибутивного механизма (возможности называть виновную сторону) была выдвинута Великобританией и ее западными партнерами в июне. Ее поддержали 86 стран. Россия и еще 23 государства проголосовали против. Во вторник Россия и Китай попытались заблокировать это решение, внеся резолюцию о создании международной группы экспертов для проверки предложенного решения о наделении организации возможностью определять виновных в химатаках. Но это предложение, в свою очередь, не было поддержано большинством.

Ранее специалисты ОЗХО были уполномочены проводить только техническую экспертизу по установлению самого факта применения химического оружия, функций по выявлению исполнителей атак мандат организации не предусматривал. Теперь, в соответствии с предложениями Британии и ее союзников, для определения виновных в инцидентах, связанных с использованием химоружия, будет создана специальная следственная комиссия. Дополнительные €2,4 млн как раз и будут направлены на финансирование атрибутивного механизма при общем бюджете организации примерно €67 млн.

В ОЗХО уже началось формирование атрибутивной группы, приступить к работе она сможет в феврале 2019 года. Об этом 13 ноября заявил гендиректор организации Фернандо Ариас. На первых порах группа будет заниматься расследованиями химатак в Сирии, однако впоследствии может расширить свою деятельность, уточнил он. При этом у атрибутивной группы не будет полномочий по установлению меры наказания, так как ОЗХО «не является судом или полицией», подчеркнул Ариас.

Ранее расследование химатак в Сирии проводилось в рамках Совместного механизма ООН и ОЗХО, который был создан в 2015 году. Однако в ноябре 2017 года его мандат не был продлен постоянными членами Совета Безопасности ООН из-за разногласия между Россией и странами Запада.

Почему был расширен мандат организации

Использование химического оружия является варварством, однако в последние годы запрет на него неоднократно нарушался, объяснил необходимость создания группы постпред Британии при ОЗХО Питер Уилсон. В качестве примеров он привел предполагаемое использование химоружия в сирийском городе Дума в апреле этого года, а также отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в марте. Вину за атаки в Сирии страны Запада возложили на поддерживаемую Россией армию президента Башара Асада, а за отравление Скрипалей — непосредственно на российские спецслужбы, что Москва категорически отрицает.

Что произошло в сирийской Думе

7 апреля правительственные войска атаковали последний очаг сопротивления оппозиции в Восточной Гуте — город Дума, сообщало сирийское агентство SANA. С симптомами отравления химическими веществами скончались более 40 человек, передавала Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Президент США Дональд Трамп возложил вину за эту атаку на режим Башара Асада. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Москва и Дамаск причастность властей Сирии к атакам на Думу отрицают, в российском Минобороны видеоролики, на которых, как утверждается, сняты жертвы атак, назвали постановочными. Из-за разногласий России с другими членами Совета Безопасности ООН независимое расследование инцидента не состоялось.

Как напомнил Уилсон, в июне Британия уже созывала специальное заседание ОЗХО, на котором мандат организации был расширен. Таким образом, голосование во вторник предоставило необходимые ресурсы на работу атрибутивного механизма. В этом году мир накрыло «цунами химических атак» и попытки России помешать расширению мандата ОЗХО являются «отвратительным лицемерием», заявил в понедельник постпред США при организации Кеннет Уорд.

Какими будут последующие действия Москвы

Москва считает расширение мандата ОЗХО недопустимым. Главная проблема предложений Великобритании и ее союзников в том, что Конвенцией о запрещении химоружия определение виновных не предусмотрено, утверждает постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. «Это значит, что все действия по укоренению атрибуции в ОЗХО будут носить политический характер. Организация будет расколота и перестанет играть роль универсального механизма в сфере разоружения и нераспространения», — сделал прогноз он в интервью ТАСС.

Кроме того, наделение ОЗХО атрибутивным механизмом означает вторжение в сферу полномочий Совбеза ООН, обратил внимание Шульгин. Об этом же говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнивший 20 ноября о прерогативе Совбеза в этом вопросе.

Конвенция о запрещении химоружия не предусматривает возложения вины, соглашается эксперт по химическому оружию и бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин. У ОЗХО нет прав суда, а следовательно, обвиненная ею в применении химоружия сторона не будет иметь прав апелляции и прав защиты, указал Уткин. Положение дел, при котором технический орган будет выносить решения о виновности, несправедливо, добавил эксперт: «Учитывая доминирование в ОЗХО интересов западных стран, неизбежны политизация решений организации и избирательный подход к сбору доказательств».

В этих условиях уместен вопрос о выходе России из ОЗХО, сказал Уткин. Однако важно, чтобы Россия вышла из этой организации не одна, а вместе с другими оппонентами нынешнего курса организации, подчеркнул эксперт. «В противном случае отказ Москвы от участия в ОЗХО будет выглядеть как признание вины», — пояснил он свою точку зрения.

Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов. Говорить о сокращении российского взноса в организацию также преждевременно, уточнил Александр Шульгин. По оценке российских официальных лиц, принятые во вторник решения свидетельствуют о расколе в организации.

Если раньше виновность в нарушении соответствующих договоренностей в каждом конкретном случае было необходимо тщательно доказывать, то сейчас идет попытка подменить этот основополагающий принцип другим — принципом презумпции виновности, который по политическим, а не содержательным мотивам будет предопределять группа государств, прокомментировал решение Генеральной ассамблеи ОЗХО председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.