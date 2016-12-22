В ОЗХО отвергли идею России по контролю за поиском виновных в химатаках

Большинство членов Организации по запрещению химоружия выступили против инициативы Москвы и Пекина о создании международной группы экспертов для проверки решения о наделении организации возможностью определять виновных в химатаках

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Предложение о необходимости наделить технический секретариат ОЗХО атрибутивной функцией, то есть возможностью определять сторону, виновную в применении попадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия веществ, поступило от Великобритании 27 июня на специальной сессии организации в Гааге. Россия сразу выступила против этого предложения, так как определение виновных является прерогативой Совета Безопасности ООН. Об этом напомнил во вторник, 20 ноября, министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на общем собрании Российского совета по международным делам (РСМД). Попытки наделить атрибутивными функциями технический секретариат ОЗХО министр назвал авантюрой (его слова передал «Интерфакс»).

В противовес британскому предложению Россия и Китай в понедельник выдвинули собственное — создать международную группу экспертов для проверки решения о создании атрибутивного механизма на соответствие положениям Конвенции о запрещении химического оружия. Голосование по этому предложению состоялось днем 20 ноября на 23-й конференции участников конвенции: в поддержку предложения проголосовали 30 стран, против — 82 (всего в организации состоят 193 страны). Представители еще 31 страны воздержались, а десять вышли из зала, сообщил «РИА Новости» глава российской делегации на конференции, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

Предложения Москвы и Пекина поддержали, среди прочих, Казахстан, Индия, Венесуэла и Алжир. Представитель Индии заявил в ходе заседания, что предложения по наделению технического секретариата атрибутивной функцией «нарушает баланс в организации», а российско-китайское предложение «способствовало бы его восстановлению». О нарушении баланса в организации заявил и представитель Казахстана. Голосование и выступления представителей стран транслировалось на сайте ОЗХО.

Исход голосования по предложенному Россией и Китаем проекту показывает, что раскол в организации лишь углубляется, заявил Каламанов.

О кризисе в ОЗХО российские представители заговорили после «дела Скрипаля» — отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ и его дочери. Представители Великобритании обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия и предложили реформировать саму организацию.