Постпред допустил приостановку членства России в ОЗХО

Россия рассматривает все форматы участия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в том числе и приостановку членства. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, передает «РИА Новости».

«На данный момент я бы не стал забегать вперед. Наша задача сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности», — сказал Шульгин.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасения относительно дальнейшего будущего ОЗХО и Конвенции о запрещении химоружия. По его словам, настороженность вызывает решение Британии и других стран-участниц наделить организацию правом устанавливать виновных в химатаках.

Лавров подчеркивал, что Москва пыталась аннулировать это решение, которое нарушает все положения конвенции. Тогда же Шульгин отмечал, что ОЗХО представляет собой жалкое зрелище из-за «раскола и политизации» организации.

Изменения в ОЗХО были проведены на фоне отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Западные страны обвиняют Россию в причастности к отравлению, в Кремле отрицают все обвинения.