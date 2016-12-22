В ЦБ рассказали о борьбе с «расширительным» толкованием китайцами санкций

Центробанк борется с тем, что китайские банки «расширительно» трактуют санкции против России. Банк России направил разъяснения о санкциях китайскому регулятору, а тот довел их до коммерческих банков, рассказал представитель ЦБ

Здание народного банка Китая (Фото: Jason Lee / Reuters)

Банк России решает проблему «расширительного» толкования введенных против России санкций китайскими коммерческими банками, рассказал глава представительства ЦБ в Китае Владимир Данилов. По его словам, ссылки китайских банков на санкции со стороны третьих лиц не имеют оснований, поскольку российские банки не входят в санкционный список SDN, сообщает РИА Новости.

На форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей, Данилов пояснил, что санкции не заставляют ограничивать платежи через банки, которые не внесены в санкционные списки.

Однако проблема, по его словам существует. Одним из способов ее решения чиновник назвал разъяснения, которые российский ЦБ направляет своим коллегам в Народном банке Китая, после чего тот уже знакомит с ними коммерческие банки, рассказал Данилов.

По его словам представителя ЦБ, американские санкции, введенные против физических лиц, не распространяются на юридические лица, в которых люди из санкционного списка занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица.

«Таким образом включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — отметил Данилов.

Ранее 7 ноября глава ВЭБа Игорь Шувалов после переговоров правительственных делегаций России и Китая рассказал, что Москва и Пекин готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах, оно может быть подписано до конца года. «Нас [ВЭБ] особо волнует вопрос взаиморасчетов в национальных валютах», — сказал тогда Шувалов и пояснил, что проект соглашения уже обсуждали министры и вице-премьеры России и Китая, чтобы «выйти на подписание этого соглашения как можно быстрее».

Он также добавил, что эта тема затрагивалась на встрече премьера Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина, добавил Шувалов. «Такая форма взаиморасчетов нам понятна, используем традиционные, бездокументарные, документарные расчеты. Есть новые методы, которые сейчас развиваются под эгидой Центрального банка, и точно такая же альтернативная системе SWIFT система есть в Китайской Народной Республике», — пояснил Шувалов.

Тогда же глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Китай должны увеличить товарооборот вдвое. По его словам, страны имет шанс впервые в истории выйти на уровень товарооборота в $100 млрд. Однако премьер пояснил, что «это не финал, это не тот результат, на который мы должны сегодня ориентироваться как на заключительный». «Мы способны нарастить товарооборот очень существенно, и такая цель поставлена. Можно говорить [...] как минимум об удвоении торгового оборота. Китай по-прежнему является для России крупнейшим торговым партнером», — сказал Медведев.

Также в своем выступлении глава российского правительства анонсировал, что Россия откроет в Шанхае свое представительство экспортного центра. Он пояснил, что в его рамках будет осуществляться продвижение российских товаров. Этим будут заниматься эксперты.

