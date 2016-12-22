В ЦБ рассказали о сглаживающих инструментах для борьбы с санкциями

Санкции — вещь непредсказуемая, поэтому задача ЦБ состоит не в том, чтобы угадать следующий шаг тех, кто их вводит, а чтобы иметь набор инструментов, сглаживающих последствия, уверена Ксения Юдаева

Ксения Юдаева (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Вводимые другими странами санкции могут создавать всплески волатильности на российском рынке и к этому нужно быть готовым, заявила, выступая на финансовом форуме газеты «Ведомости», первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

По словам первого замглавы Центробанка, в санкционном вопросе присутствует «достаточно большой элемент непредсказуемости» и политика ЦБ не должна состоять в том, чтобы угадывать следующий шаг.

«Никогда не понятно, какая конкретная мера может быть применена. Здесь задача Центрального банка скорее не угадать что-то конкретное, а иметь набор инструментов, которые могут эти последствия сглаживать. С одной стороны, давать возможность экономике адаптироваться; с другой стороны, не давать развиваться рискам финансовой стабильности, ограничивать их, чтобы сами эти риски уже не начали иметь какие-то эффекты», — пояснила Юдаева.

«И набор такого рода инструментов у нас с годами уже выработан», — добавила первый зампред Банка России.

По словам Юдаевой, ЦБ вводит ограничения против «наиболее рисковых видов кредитования», чтобы связанные с ними риски не стали «слабым местом» в случае реализации каких-то других угроз. Она также указала на то, что финансовой системе России и экономике в целом нужны «буферы», защищающие от внешних шоков.

«С этим связана и наша работа с банками по совершенствованию надзора и требованию к созданию адекватных резервов, это повышает уровень устойчивости по отношению к разного вида шокам», — отметила Юдаева.

По словам первого зампреда Банка России, в кризисные 2014–2015 годы ЦБ уже применял защитные меры для банков. Это были проведение аукционов РЕПО, регуляторные послабления, валютное рефинансирование.

​6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс, в результате которых демократы взяли под контроль палату представителей, а республиканцы укрепили большинство в сенате. В конгрессе обсуждаются два законопроекта — DETER и DESKAA, которые предусматривают санкции на новый суверенный долг и госбанки. По оценке АКРА, в случае полномасштабного расширения санкций экономика в следующем году может войти в рецессию, а рубль упасть до 83 руб. за доллар. Агентство S&P, впрочем, ожидает, что эти законопроекты не будут приняты в нынешнем виде: в противном случае они затронут не только российскую экономику, но и международных инвесторов и европейские страны.