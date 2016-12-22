Медведев вспомнил китайскую мудрость на выступлении о торговле с КНР

Премьер-министр Дмитрий Медведев вспомнил «китайскую народную» мудрость о бездействии, выступая на импортной выставке ЭКСПО в Шанхае. Его слова передает «Интерфакс».



По его словам, эта «первая китайская международная импортная выставка станет отличным стимулом для развития бизнеса», которое связано с повышением благосостоянии российского и китайского народов. «Есть такая китайская мудрость, которая гласит: «человек больше всего устает, когда стоит на месте», — напомнил российский премьер. Он пояснил, что России «это точно не грозит».



Также в своем выступлении глава российского кабмина анонсировал, что Россия откроет в Шанхае свое представительство экспортного центра. Он пояснил, что в его рамках будет осуществляться продвижение российских товаров. Этим будут заниматься эксперты. Кроме того, они будут давать консультации по вопросам финансовой поддержки. Медведев пояснил, что Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая подписали соответствующее рамочное соглашение. Премьер-министр добавил, что таким образом его страна увеличивает объемы двусторонней торговли с Китаем.

Также в своем выступлении Медведев заявил, что на данный момент перед странами мира стоят новые задачи, а именно поиск нового источника роста мировой экономики, формирование открытого пространства взаимовыгодного сотрудничества, «где нет давления, санкций, где нет места протекционизму и ограничениям». Глава российского кабмина сказал, что подобные действия стали «к сожалению, реальность современного мира и экономики». «Мы не можем на это закрывать глаза», — сказал глава российского правительства.