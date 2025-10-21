 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште

FT: встреча Лаврова и Рубио в Будапеште может состояться 30 октября
Сюжет
Военная операция на Украине
Лавров и Рубио могут встретиться 30 октября, пишет FT. Ранее сообщалось, что беседу министров перенесли на следующую неделю. В Кремле на это отреагировали словами, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей
Фото: Vincent Thian / AP / ТАСС
Фото: Vincent Thian / AP / ТАСС

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Будапеште может состояться 30 октября, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника. В столице Венгрии, как ожидается, пройдет саммит президентов России и США.

Как отмечает издание, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «изложит свои планы» перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, возможна встреча европейских лидеров с Трампом до его переговоров с Путиным, пишет газета.

Лавров и Рубио созвонились 20 октября. Они, по словам российского министра, обсудили ход подготовки саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил возможности еще одного телефонного разговора Лаврова и Рубио.

Лавров назвал главную тему телефонного разговора с Рубио
Политика
Сергей Лавров

После беседы Лаврова и Рубио агентство Reuters написало, что они могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже источник CNN сообщил, что встреча министров, ожидаемая на этой неделе, была отложена. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала эти данные «инфобалаганом». В Кремле также заявили, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей.

Переговоры президентов России и США пройдут в Будапеште, о них 16 октября объявил Трамп. Саммит, по его словам, состоится с целью «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Сергей Лавров Марко Рубио встречи Венгрия МИД
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Кремль назвал преждевременным обсуждение участия ЕС в саммите в Будапеште
Политика
Кремль объяснил выбор Будапешта для встречи с Трампом
Политика
В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44
Прощание с режиссером Сергеем Политиком пройдет на этой неделе Общество, 14:41