Переговоры России и США⁠,
0

Лавров рассказал о договоренности с Рубио о новых телефонных контактах

Лавров: договорились с Рубио продолжить телефонные контакты
Сюжет
Переговоры России и США
Глава МИДа сообщил, что условился с госсекретарем США продолжить телефонные контакты, чтобы «лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении»
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что условился с госсекретарем США Марком Рубио продолжить телефонные контакты. Об этом он сказал на пресс-конференции с коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотеосом по итогам переговоров.

«Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — сказал Лавров.

Накануне Рубио и Лавров провели телефонный разговор. На следующий день CNN сообщил, что встреча госсекретаря и российского министра отложена. По данным Reuters, она могла состояться 23 октября. Замглавы МИДа Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. По его словам, у российской стороны «не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта». «Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления с нашей и американской стороны. <...> Точных сроков не было», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рябков не исключил еще одного телефонного разговора Лаврова и Рубио
Политика
Сергей Лавров и Марко Рубио

Лавров уточнил, что во время беседы с Рубио обсудил «ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент», а также подготовку предстоящей встречи президентов Владимира Путин и Дональда Трампа в Будапеште.

Он отметил, что главное не место и не сроки саммита, а то, «как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже».

Комментируя сообщение CNN об отсрочке его встречи с Рубио, Лавров сказал, что «нечистоплотность многих СМИ на Западе хорошо известна».

Министр подчеркнул, что Москва не изменила свою позицию «по сравнению с теми пониманиями», которые были достигнуты на саммите Путина и Трампа на Аляске. Они опираются на согласие американского лидера с тем, что на Украине нужен «долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет», пояснил Лавров. «Мы этой формуле остаемся полностью верны. И я ее подтвердил вчера в разговоре с Марко Рубио», — заключил глава МИДа.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Лавров Марко Рубио телефонный разговор
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
