Лавров рассказал о договоренности с Рубио о новых телефонных контактах

Марко Рубио (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что условился с госсекретарем США Марком Рубио продолжить телефонные контакты. Об этом он сказал на пресс-конференции с коллегой из Эфиопии Гедионом Тимотеосом по итогам переговоров.

«Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — сказал Лавров.

Накануне Рубио и Лавров провели телефонный разговор. На следующий день CNN сообщил, что встреча госсекретаря и российского министра отложена. По данным Reuters, она могла состояться 23 октября. Замглавы МИДа Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. По его словам, у российской стороны «не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта». «Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления с нашей и американской стороны. <...> Точных сроков не было», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лавров уточнил, что во время беседы с Рубио обсудил «ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент», а также подготовку предстоящей встречи президентов Владимира Путин и Дональда Трампа в Будапеште.

Он отметил, что главное не место и не сроки саммита, а то, «как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже».

Комментируя сообщение CNN об отсрочке его встречи с Рубио, Лавров сказал, что «нечистоплотность многих СМИ на Западе хорошо известна».

Министр подчеркнул, что Москва не изменила свою позицию «по сравнению с теми пониманиями», которые были достигнуты на саммите Путина и Трампа на Аляске. Они опираются на согласие американского лидера с тем, что на Украине нужен «долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет», пояснил Лавров. «Мы этой формуле остаемся полностью верны. И я ее подтвердил вчера в разговоре с Марко Рубио», — заключил глава МИДа.