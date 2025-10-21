 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

«Репарационный кредит» Украине назвали риском для немцев на €35 млрд

FR: использование ЕС активов России в пользу Украины обойдется немцам в €35 млрд
Сюжет
Война санкций
Идея «репарационного кредита» для Киева закончится для немецких налогоплательщиков обязательствами на миллиарды евро. Россия предупреждала о последствиях использования ее средств для помощи Украине

Предложение Европейской комиссии о привлечении средств на «репарационный кредит» Украине за счет замороженных в ЕС российских активов может обернуться рисками для немецких налогоплательщиков на миллиарды евро, пишет Frankfurter Rundschau.

Брюссель хочет до конца 2025 года реализовать план, согласно которому Киеву будет предоставлен займ на €140 млрд за счет российских активов. Украина сможет вернуть его, когда и если Россия компенсирует причиненный за время боевых действий ущерб, поэтому кредит называют «репарационным». При этом Брюссель настаивает, что план не подразумевает конфискацию средств Москвы.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отмечает, что даже сторонники инициативы признают: риск невозврата этих средств «почти стопроцентный». При этом прямая экспроприация считается нарушением принципа государственного иммунитета и является незаконной с точки зрения международного права.

Для Германии это означает потенциальное обязательство на €35 млрд — четверть всей суммы, на которую ЕС планирует оформить в качестве займа Киеву. Учитывая высокий риск дефолта, Берлину, возможно, придется закладывать эту сумму в бюджетные расходы.

ЕК запланировала выделить Киеву «репарационный кредит» до конца 2025 года
Политика
Андрюс Кубилюс

Основная часть замороженных российских активов — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе. ЕС использует прибыль от них и за счет этого погашается кредит Киеву на €45 млрд.

Бельгия, где хранятся замороженные российские активы, выступила против их использования для выделения кредита Украине. Премьер-министр королевства Барт де Вевер предупредил, что это создаст «опасный прецедент» и подорвет доверие инвесторов ко всему ЕС.

Bloomberg сообщал, что ЕС планирует принять решение насчет «репарационного кредита» 23 октября, когда пройдет саммит лидеров стран — членов союза.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Президент Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает. В Кремле не исключали, что подадут в суды в случае использования средств России для помощи Украине.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Германия Налогоплательщики Военная операция на Украине кредит Еврокомиссия санкции ЕС Россия
