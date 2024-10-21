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Война санкций ,  
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Politico узнало, какой сферы коснется 15-й пакет санкций ЕС против России

Politico: 15-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен против СПГ
Сюжет
Война санкций
Евросоюз намерен ужесточить санкции в отношении российских энергоносителей после того, как у Венгрии завершится мандат председателя в Совете ЕС, рассказали источники Politico. Москва считает западные санкции незаконными
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Страны ЕС уже в январе начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России, который будет направлен против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, в 15-м пакете Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС.

Собеседники Politico пояснили, что обсуждение новых санкций против России начнется в январе, поскольку в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. По словам источников, премьер Венгрии Виктор Орбан использовал председательство страны, чтобы «фактически остановить переговоры о санкциях».

Венгрия возглавила Совет ЕС 1 июля 2024 года. С 1 января мандат в порядке очередности перейдет Польше. Как сообщил источник Politico в дипломатических кругах, страны ЕС рассчитывают, что Польша «оживит острые вопросы».

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Последний, 14-й пакет санкций в отношении России ЕС ввел в июне. В него вошли 116 юридических и физических лиц. В числе компаний, которые попали под ограничения, оказались «Совкомфлот» и «Уральские авиалинии». ЕС также запретил транзит СПГ из России через европейские порты и предписал европейским компаниям, чьи «дочки» работают в третьих странах, не допустить реэкспорта в Россию товаров, которые можно использовать в военных целях.

Россия считает ограничения незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что западные страны пытаются измотать российскую экономику и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции ЕС Военная операция на Украине СПГ энергоносители Россия
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