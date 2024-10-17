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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против «Русгаздобычи» и 24 российских танкеров

Сюжет
Война санкций
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Введенные ограничения предполагают заморозку средств РГД, если таковые имеются в Британии, а также запрет на страхование танкеров и заход в британские порты.

В заявлении МИДа королевства этот пакет санкций против российских танкеров называется «крупнейшим на сегодняшний день».

Группа «Русгаздобыча» (РГД) на паритетных основаниях вместе с «Газпромом» контролирует компанию «Русгазальянс» — оператора трех газовых месторождений в Ямало-Ненецком АО с запасами более 450 млрд куб. м. Владельцы РГД неизвестны: как говорил ее бывший глава, в капитале «присутствуют как юридические лица, так есть и пакет менеджмента». До 2016 года ее совладельцем был российский бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Львова Анастасия Львова
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