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Военная операция на Украине ,  
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Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам за фейки об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-главу «СТС Медиа» Роднянского приговорили к 8,5 годам заключения по статье о фейках об армии. Он заочно арестован и находится в розыске. В 2022-м продюсер осудил военную операцию на Украине и уехал из России
Александр Роднянский
Александр Роднянский (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Суд заочно приговорил 63-летнего продюсера Александра Роднянского (признан иноагентом) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии, сообщила столичная прокуратура.

Сторона обвинения требовала 9,5 года. Роднянского признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти, до 10 лет заключения). Кроме лишения свободы ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей.

По версии обвинения, продюсер в 2022 году в соцсетях распространил ложные сведения о действиях российских войск в ходе военной операции на Украине. Роднянский заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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Александр Роднянский

Роднянский — гражданин Украины, основатель телеканала «1+1». После переезда в Россию возглавил холдинг «СТС Медиа», где продюсировал, в частности, сериалы «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Папины дочки». В 2009 году покинул пост президента, однако остался в совете директоров. Он спродюсировал десятки фильмов, среди которых «Девятая рота», «Левиафан», «Нелюбовь», «Жара». Президент фестиваля «Кинотавр».

В 2022 году Роднянский высказался против военной операции на Украине, покинул Россию, отменил «Кинотавр» и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн». Осенью того же года его внесли в список иноагентов.

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