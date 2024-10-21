Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам за фейки об армии
Суд заочно приговорил 63-летнего продюсера Александра Роднянского (признан иноагентом) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии, сообщила столичная прокуратура.
Сторона обвинения требовала 9,5 года. Роднянского признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти, до 10 лет заключения). Кроме лишения свободы ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей.
По версии обвинения, продюсер в 2022 году в соцсетях распространил ложные сведения о действиях российских войск в ходе военной операции на Украине. Роднянский заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Роднянский — гражданин Украины, основатель телеканала «1+1». После переезда в Россию возглавил холдинг «СТС Медиа», где продюсировал, в частности, сериалы «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Папины дочки». В 2009 году покинул пост президента, однако остался в совете директоров. Он спродюсировал десятки фильмов, среди которых «Девятая рота», «Левиафан», «Нелюбовь», «Жара». Президент фестиваля «Кинотавр».
В 2022 году Роднянский высказался против военной операции на Украине, покинул Россию, отменил «Кинотавр» и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн». Осенью того же года его внесли в список иноагентов.
Трамп угрожал Путину ударить по Москве
Залужный допустил уступку России территорий
Трамп может стать президентом, проиграв выборы
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов