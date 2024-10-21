Для продюсера Роднянского запросили 9,5 лет по делу о фейках про армию

Прокурор запросил для Александра Роднянского девять с половиной лет колонии и запрет на администрирование страниц в интернете на пять лет. Продюсер стал фигурантом дела о фейках про армию, он покинул Россию в 2022 году

Александр Роднянский (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Прокурор потребовал заочно приговорить продюсера Александра Роднянского (Минюст России признал его иноагентом) к девяти с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию, передает ТАСС.

Ему вменяют ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет. Также обвинение потребовало запретить Роднянскому администрирование страниц в интернете на пять лет.

Поводом для уголовного дела стали его посты в соцсетях об обстрелах украинских городов. В мае 2023 года Роднянского заочно арестовали.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд и к Александру Роднянскому.

Александр Роднянский — уроженец Киева. С начала 2000-х годов он возглавлял телеканал СТС, а потом и весь холдинг «СТС Медиа». Роднянский выступил продюсером десятков фильмов и сериалов, среди которых — «Девятая рота» и «Обитаемый остров» Федора Бондарчука, «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Продюсер осудил начало военной операции на Украине и покинул Россию в 2022 году. Он также вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

В октябре 2022-го его признали иноагентом. Как уточняли в Минюсте, продюсер получал финансирование от Украины, гражданином которой является.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам на Украине, а также связанной с ними инфраструктуре.