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Военная операция на Украине ,  
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Украинские военные признали готовность к отступлению из еще одного города

El País: в ВСУ сообщили о нехватке солдат и угрозе отступления из-под Курахово
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за резкой нехватки солдат ВСУ может быть придется отступить из-под Курахово, чтобы избежать окружения, как это было в Авдеевке и Угледаре, считают украинские военные
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные говорят об угрозе отступления из-под Курахово в Покровском районе ДНР из-за риска окружения российскими войсками, пишет испанская газета El País, пообщавшаяся с бойцами ВСУ.

Издание напомнило о других похожих ситуациях. В феврале этого года украинские войска отошли от Авдеевки. Занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города 20 февраля. Киев объяснял отступление в том числе угрозой окружения и нехваткой боеприпасов в связи с задержкой поставок из США. В октябре ВСУ были вынуждены отступить из Угледара по этой же причине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение правильным. Российское Минобороны отчиталось о переходе под контроль города 3 октября.

«Вероятно, скоро мы увидим, что Курахово постигнет та же участь», — считает заместитель командира батальона разведки 46-й воздушно-десантной бригады Евгений Чурбанов.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В октябре глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что взятие Угледара позволило перевести под оперативный контроль близлежащие дороги, в том числе в сторону Курахово.

Самой большой проблемой для украинских сил в этом районе является не российское превосходство или нехватка вооружений, а нехватка солдат, объяснил Чурбанов.

«Почему мы идем назад? Потому что у нас нет ротаций, мы не отдыхаем, мы деморализованы», — рассказал офицер подразделения по борьбе с дронами 46-й бригады Шкода.

По словам офицера 119-й бригады войск территориальной обороны Александра, в его бригаде произошел бунт: военнослужащие, сражающиеся под Курахово, отказались выполнять приказы, в итоге их перебросили в Сумы. 100 солдат 123-й бригады территориальной обороны покинули свои позиции в Угледаре за несколько дней до того, как город был взят российскими военными. По словам украинских военных, в среднем они проводят на своих позициях под Курахово по 25 дней.

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Елена Чернышова
ВСУ Курахово отступление окружение ДНР
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