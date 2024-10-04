Глава ДНР Пушилин: войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

Пушилин заявил о взятии под «оперативный контроль» всех дорог к Курахово

Взятие Угледара позволило перевести под оперативный контроль близлежащие дороги, в том числе — в сторону Курахово, рассказал Пушилин. Этот город находится в окрестностях важнейшего транспортного узла в Донбассе

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Все дороги, ведущие к городу Курахово, взяты российскими войсками под оперативный контроль, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами.

«Потеря Украиной важного логистического узла [Угледара] или связующего звена <...>, теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — сказал он (цитата по ТАСС).

Город Курахово расположен в 20 км к северу от Угледара и 60 км к западу от Донецка и входит в Покровский район региона. Центр района, город Покровск, представляет собой важнейший транспортный и железнодорожный узел, занятый в снабжении всей донбасской группировки войск Украины. От Курахово до Покровска примерно 30 км по прямой. Население Курахово в 2022 году оценивалось в 18,2 тыс. человек.

По словам Пушилина, российские войска получили «оперативный простор для дальнейших направлений продвижения», дальше по их движению только небольшие населенные пункты, поскольку Угледар был единственным крупным городом.

Минобороны России доложило о полном взятии Угледара накануне, 3 октября. За день до этого оперативное командование ВСУ «Хортица» объявило об отходе из города из-за угрозы окружения. Украинские власти объяснили оставление города стремлением сберечь военнослужащих и невозможностью остановить продвижение России без «соответствующего оружия».