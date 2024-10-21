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Политика ,  
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Доля сторонников евроинтеграции на выборах в Молдавии выросла

Доля сторонников евроинтеграции Молдавии предварительно выросла до 50,24%
50,24% избирателей высказались за евроинтеграцию в Молдавии, 49,76% — против, следует из данных ЦИК после подсчета 98,74% бюллетеней. Первые результаты референдума были противоположными — 44,13% и 55,87% соответственно
Члены местной избирательной комиссии несут переносную урну для голосования, посещая жителей во время президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз в Кишиневе, Молдова, 20 октября 2024 года
Члены местной избирательной комиссии несут переносную урну для голосования, посещая жителей во время президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз в Кишиневе, Молдова, 20 октября 2024 года (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

На референдуме в Молдавии доля избирателей, проголосовавших за евроинтеграцию Молдавии, выросла до 50,24%. Доля тех, кто выступает против этого решения, сократилась до 49,76%. Такие результаты ЦИК Молдавии огласила после подсчета 98,74% бюллетеней в рамках конституционного референдума, передает Noi.md.

Первые результаты вечером в воскресенье, после подсчета 54,98% бюллетеней, показывали обратные показатели. Евроинтеграцию тогда поддерживали 44,13% избирателей, а против нее выступили 55,87%.

Доля сторонников евроинтеграции на выборах в Молдавии выросла
Политика
Члены местной избирательной комиссии несут переносную урну для голосования, посещая жителей во время президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз в Кишиневе, Молдова, 20 октября 2024 года

Утром в понедельник, после подсчета 97,66% бюллетеней их доли сравнялись, а после подсчета 98,38% голосов — сторонники евроинтеграции вырвались вперед — 50,07% избирателей. Доля противников упала до 49,93%.

Параллельно с референдумом о евроинтеграции в Молдавии проходили президентские выборы. После обработки 98,51% бюллетеней на первом месте оказалась действующий глава государства Майя Санду, она набрала 42,07% голосов. На втором месте — кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло с результатом 26,27%. Явка составила 51,67%. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. ЦИК объявила о проведении второго тура голосования 3 ноября.

После оглашения предварительных результатов Санду заявила о попытках вмешательства в выборы «криминальных группировок и иностранных сил». По ее словам, они планировали купить 300 тыс. голосов. В Кремле указали на «аномалии» при подсчете голосов на референдуме по евроинтеграции и президентских выборах в Молдавии. «То, что мы видим, это, конечно, такие механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также потребовал доказательств фактов иностранного вмешательства в выборы.

Санду стала президентом Молдавии в 2020 году, она является сторонницей евроинтеграции республики. При ней Кишинев получил статус кандидата в члены Евросоюза. Ее предшественник Игорь Додон назначил Стояногло генпрокурором Молдавии. Он называет себя сторонником нейтралитета Кишинева и выступает за дружеские отношения с Москвой. Санду уволила Стояногло с этой должности, сочтя его работу неудовлетворительной.

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Молдавия Референдум евроинтеграция ЦИК бюллетени Майя Санду Европейский Союз
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