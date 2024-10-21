В Кремле озвучили вопросы к ходу выборов в Молдавии

Президент Молдавии должна доказать вмешательство в выборы, считает Песков. Заодно в Кремле заподозрили власти Молдавии в искажении результатов голосования, сочтя, что динамика подсчета вызывает вопросы

Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Молдавии Майя Санду должна предоставить доказательства об иностранном вмешательстве в президентские выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Санду после объявления предварительных результатов выборов президента Молдавии заявила об атаках «криминальных группировок вместе с иностранными силами» для покупки 300 тыс. голосов. «Это беспрецедентное преступление с целью скомпрометировать демократию», — сказала она.

По словам Пескова, Санду «должна предъявить доказательства» причастности к недополучению голосов «из-за неких преступных группировок», а также объяснить «такое количество» бюллетеней, «не согласных с ее линией». «Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками. Тут очень много нюансов», — заявил пресс-секретарь президента России.

Одновременно пресс-секретарь президента заявил, что Кремль замечает некие аномалии в том, как проходит подсчет голосов в Молдавии — как на президентских выборах, так и на референдуме по евроинтеграции. «Те показатели, которые мы сегодня видим, за которыми мы наблюдаем, за динамикой их изменений, конечно, вызывают очень много вопросов. То, что мы видим, это, конечно, такие механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз», — сказал Песков.

Согласно данным молдавского ЦИК, после обработки 98,51% бюллетеней Санду заняла первое место с 42,07%, второе — кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло, у него 26,27%.

Явка на выборах составила 51,67%. ЦИК объявил о проведении второго тура голосования 3 ноября.

Майя Санду занимает пост президента Молдавии с 2020 года и является сторонницей евроинтеграции. В 2022-м республика получила статус кандидата в члены ЕС. Александр Стояногло ранее был генеральным прокурором Молдавии, на эту должность его назначил экс-президент Игорь Додон. Он выступает за нейтралитет Кишинева и считает Москву «партнером по развитию», с которым «надо дружить». Санду уволила Стояногло с поста генпрокурора из-за неудовлетворительной, по ее мнению, работы.