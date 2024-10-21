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Политика ,  
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ЦИК Молдавии объявила о втором туре президентских выборов

Он пройдет 3 ноября. После обработки 98,51% бюллетеней первое место с 42,07% голосов занимает действующий президент Майя Санду, на втором — кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло, у него 26,27%
Избиратель держит на руках собаку, участвуя в президентских&nbsp;выборах&nbsp;и референдуме о вступлении в ЕС, в Кишиневе, Молдова, 20 октября 2024 года
Избиратель держит на руках собаку, участвуя в президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС, в Кишиневе, Молдова, 20 октября 2024 года (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Второй тур президентских выборов в Молдавии пройдет 3 ноября. Об этом объявила глава ЦИК страны Анжелика Караман, сообщает Point.md.

Она указала, что «предварительная информация указывает», что ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

После обработки 98,51% общего числа бюллетеней топ-5 кандидатов выглядит так:

  • Майя Санду — 42,07%;
  • Александр Стояногло — 26,27%;
  • Ренато Усатый — 13,72%;
  • Ирина Влах — 5,44%;
  • Виктория Шторм — 4,50%.

В первом туре выборов в Молдавии пророссийский кандидат уступил Санду
Политика
Майя Санду

Санду занимает пост президента с 2020 года, она основательница партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS). Санду — сторонница евроинтеграции, при ней в 2022 году Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.

Стояногло — кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова. Ранее был генеральным прокурором. Он был назначен на этот пост предшественником Санду — Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло, сочтя его работу неудовлетворительной. Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».

Итоговая явка на выборах составила 51,67%, сообщила глава ЦИК.

Параллельно с президентскими выборами в республике прошел референдум о евроинтеграции. За интеграцию в ЕС после обработки 98,56% бюллетеней проголосовали 50,16% избирателей, против высказались 49,84%. Референдум должен определить, станет ли членство Молдавии в Евросоюзе стратегической целью, которая будет прописана в Конституции.

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