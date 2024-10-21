ЦИК Молдавии объявила о втором туре президентских выборов
Второй тур президентских выборов в Молдавии пройдет 3 ноября. Об этом объявила глава ЦИК страны Анжелика Караман, сообщает Point.md.
Она указала, что «предварительная информация указывает», что ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.
После обработки 98,51% общего числа бюллетеней топ-5 кандидатов выглядит так:
- Майя Санду — 42,07%;
- Александр Стояногло — 26,27%;
- Ренато Усатый — 13,72%;
- Ирина Влах — 5,44%;
- Виктория Шторм — 4,50%.
Санду занимает пост президента с 2020 года, она основательница партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS). Санду — сторонница евроинтеграции, при ней в 2022 году Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.
Стояногло — кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова. Ранее был генеральным прокурором. Он был назначен на этот пост предшественником Санду — Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло, сочтя его работу неудовлетворительной. Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».
Итоговая явка на выборах составила 51,67%, сообщила глава ЦИК.
Параллельно с президентскими выборами в республике прошел референдум о евроинтеграции. За интеграцию в ЕС после обработки 98,56% бюллетеней проголосовали 50,16% избирателей, против высказались 49,84%. Референдум должен определить, станет ли членство Молдавии в Евросоюзе стратегической целью, которая будет прописана в Конституции.
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