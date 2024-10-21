В Молдавии сторонники евроинтеграции вырвались вперед

За евроинтеграцию страны после обработки 98,38% бюллетеней проголосовали 50,07% избирателей, против нее высказались 49,93%. Параллельно в республике прошли выборы президента. Победу в первом туре одерживает Санду

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В Молдавии на референдуме о евроинтеграции страны за нее проголосовали 50,07% избирателей. Доля противников упала до 49,93%. Данные появились после обработки 98,38% бюллетеней.

При этом первые результаты вечером в воскресенье показали обратное — после обработки 54,98% бюллетеней за изменение Конституции и евроинтеграцию высказались 44,13%, против — 55,87%. Однако к утру их доли сравнялись.

Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции. Бюллетень референдума выдавался гражданам вместе с бюллетенем президентских выборов, проходящих в стране параллельно. Для изменения Конституции необходимо простое большинство голосов.

В первом туре выборов президента Молдавии побеждает действующий лидер Майя Санду, набрав 41,85% голосов после обработки 97,93% бюллетеней. Второе место занимает бывший генпрокурор страны, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло, у него 26,35%, на третьем месте — Ренато Усатый (13,77%). Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.