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Военная операция на Украине ,  
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Умеров рассказал о консультациях с США во время переговоров с Россией

Умеров: Киев консультировался с США во время переговоров с Россией в 2022 году
Сюжет
Военная операция на Украине
В 2022 году Россия и Украина имели канал связи, но США «всегда были в курсе» этих контактов, потому что Киев консультировался с Вашингтоном «по всем направлениям», сказал Умеров
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Киев консультировался с Вашингтоном «по всем направлениям» во время переговоров с Москвой в 2022 году, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post (WP).

По его словам, между Россией и Украиной оставался канал связи, который позволил добиться успеха в некоторых вопросах, в частности обменяться военнопленными, ранеными и заключить зерновую сделку. Умеров признал, что США «всегда были в курсе» этих контактов, «потому что мы всегда консультировались по всем направлениям».

Официальные лица США подтвердили WP, что в 2022 году Россия и Украина вели «секретные переговоры». На вопрос о том, имеют ли они место сейчас, Умеров ответил, что «гуманитарный канал по-прежнему открыт».

Весной 2022 года Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Первый состоялся в Белоруссии, второй — в Турции. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Однако контакты оказались прерваны, Москва и Киев обвинили друг друга в срыве договоренностей. Как утверждал спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, Россия и Украина были близки к соглашению о завершении конфликта, однако «некоторые страны» этого не хотели.

Как писал Welt, помощь Украине в случае начала конфликта с ее участием обещали предоставить США, Великобритания и Франция, однако они отказались гарантировать поддержку. Москва выдвинула дополнительные требования, среди которых: снятие взаимных санкций, прекращение исков в международных судах и законодательное закрепление русского языка вторым официальным на Украине. От этих условий Киев отказался, отмечает Welt.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Рустем Умеров переговоры Военная операция на Украине
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