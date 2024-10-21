Умеров рассказал о консультациях с США во время переговоров с Россией
Киев консультировался с Вашингтоном «по всем направлениям» во время переговоров с Москвой в 2022 году, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post (WP).
По его словам, между Россией и Украиной оставался канал связи, который позволил добиться успеха в некоторых вопросах, в частности обменяться военнопленными, ранеными и заключить зерновую сделку. Умеров признал, что США «всегда были в курсе» этих контактов, «потому что мы всегда консультировались по всем направлениям».
Официальные лица США подтвердили WP, что в 2022 году Россия и Украина вели «секретные переговоры». На вопрос о том, имеют ли они место сейчас, Умеров ответил, что «гуманитарный канал по-прежнему открыт».
Весной 2022 года Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Первый состоялся в Белоруссии, второй — в Турции. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Однако контакты оказались прерваны, Москва и Киев обвинили друг друга в срыве договоренностей. Как утверждал спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, Россия и Украина были близки к соглашению о завершении конфликта, однако «некоторые страны» этого не хотели.
Как писал Welt, помощь Украине в случае начала конфликта с ее участием обещали предоставить США, Великобритания и Франция, однако они отказались гарантировать поддержку. Москва выдвинула дополнительные требования, среди которых: снятие взаимных санкций, прекращение исков в международных судах и законодательное закрепление русского языка вторым официальным на Украине. От этих условий Киев отказался, отмечает Welt.
называл среди причин отказа от договоренностей в Стамбуле совет действующего на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Президент России Владимир Путин счел этот факт печальным и отметил, что боевые действия могли быть завершены в 2022 году. Сам Джонсон назвал эти заявления «полной чушью и российской пропагандой».
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