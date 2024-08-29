В Анкаре назвали виновника срыва переговоров России и Украины в 2022 году

На мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина были близки к соглашению о завершении конфликта, однако «некоторые страны» этого не хотели, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Habertürk. Его слова передает агентство Anadolu.

«На переговорах в Долмабахче (дворец в Стамбуле. — РБК) работа почти достигла точки подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не хотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать европейский континент из-за военных действий на Украине, хотят вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают региональную турбулентность важной для баланса сил там», — сказал он.

Куртулмуш отметил, что для скорейшего завершения конфликта Москва и Киев должны «четко заявить о своих политических намерениях».

В Турции в конце марта 2022 года проходил второй раунд переговоров России и Украины, первый прошел в конце февраля в Белоруссии. К началу лета переговоры были остановлены, а стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей. В ноябре 2023 года украинский политик Давид Арахамия, возглавлявший делегацию страны на тех переговорах, рассказал, что на решение Киева отказаться от продолжения переговоров повлиял в том числе совет экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — заявил он тогда. Сам Джонсон позже назвал «российской пропагандой» заявления о его причастности к срыву переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на завершении конфликта по «формуле мира», которая подразумевает отвод российских войск до границ 1991 года. Москва отвергает такой сценарий.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул свои условия прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Киева от участия в военных союзах и снятие западных санкций. Зеленский назвал это предложение ультиматумом.