Доли голосов «за» и «против» евроинтеграции Молдавии сравнялись
Количество сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз сравнялось, следует из данных предварительного подсчета голосов, которые публикует Центризбирком (ЦИК) республики на сайте.
По состоянию на 6:10 мск (время совпадает с молдавским), 50% (721760 человек) поддерживают евроинтеграцию, другие 50% (721672 человек) выступают против.
Обработаны 97,66% протоколов: 2167 из 2219.
Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.
Вопрос сформулировали так: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» и двумя вариантами ответа — «Да» и «Нет». Бюллетень референдума выдавали вместе с бюллетенем президентских выборов. Для изменения Конституции необходимо простое большинство голосов.
Референдум организован для голосования о законопроекте, которым в Конституцию внесут две поправки. Во-первых, в преамбуле появятся фразы «Признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова» и Декларируя интеграцию в Европейский союз в качестве стратегической цели Республики Молдова». Кроме того, Основной закон дополнят разделом об интеграции в Евросоюз.
Президент Майя Санду призывала поддержать евроинтеграцию, этот процесс она называет своим главным достижением на посту главы государства: заявку политик подписала весной 2022 года, спустя несколько месяцев ЕС присвоил республике статус кандидата в члены, а этим летом начались официальные переговоры.
На выборах президента пока тоже нет однозначного победителя: подсчитаны 97,61% протоколов, у действующего президента 41,86% голосов, у ее ближайшего оппонента Александра Стояногло — 26,32%. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, будет объявлен второй тур.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов