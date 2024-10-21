Доли голосов «за» и «против» евроинтеграции Молдавии сравнялись

Референдум показывает приблизительно равное количество граждан Молдавии, согласных и выступающих против вступления в ЕС. Параллельно идет голосование за кандидатов в президенты: однозначного лидера тоже пока нет

Фото: pv.cec.md

Количество сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз сравнялось, следует из данных предварительного подсчета голосов, которые публикует Центризбирком (ЦИК) республики на сайте.

По состоянию на 6:10 мск (время совпадает с молдавским), 50% (721760 человек) поддерживают евроинтеграцию, другие 50% (721672 человек) выступают против.

Обработаны 97,66% протоколов: 2167 из 2219.

Референдум по евроинтеграции Молдавии должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.

Вопрос сформулировали так: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» и двумя вариантами ответа — «Да» и «Нет». Бюллетень референдума выдавали вместе с бюллетенем президентских выборов. Для изменения Конституции необходимо простое большинство голосов.

Референдум организован для голосования о законопроекте, которым в Конституцию внесут две поправки. Во-первых, в преамбуле появятся фразы «Признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова» и Декларируя интеграцию в Европейский союз в качестве стратегической цели Республики Молдова». Кроме того, Основной закон дополнят разделом об интеграции в Евросоюз.

Президент Майя Санду призывала поддержать евроинтеграцию, этот процесс она называет своим главным достижением на посту главы государства: заявку политик подписала весной 2022 года, спустя несколько месяцев ЕС присвоил республике статус кандидата в члены, а этим летом начались официальные переговоры.

На выборах президента пока тоже нет однозначного победителя: подсчитаны 97,61% протоколов, у действующего президента 41,86% голосов, у ее ближайшего оппонента Александра Стояногло — 26,32%. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, будет объявлен второй тур.