С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. Видео

Возле участка в посольстве Молдавии в центре Москвы образовалась очередь, собравшиеся танцуют под молдавскую музыку. МИД Молдавии счел очереди «искусственно созданными». По данным ЦИК, в целом явка превысила 33%

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В Молдавии 20 октября проходят выборы президента одновременно с референдумом о евроинтеграции. Согласно данным молдавского Центризбиркома, к 14:30 мск явка превысила 33%, что позволяет считать голосование состоявшимся. Проголосовали уже почти миллион избирателей, включая более 100 тыс. представителей диаспоры.

За пределами Молдавии избирательные участки открыты в том числе в Москве, включая молдавское посольство на Кузнецком мосту. Там образовалась очередь, однако это не смущает собравшихся. Возле участка играет музыка, люди танцуют молдавские танцы.

МИД Молдавии заявил, что очереди у избирательных участков в Москве были созданы искусственно за счет «попыток организовать незаконную доставку избирателей на избирательные участки».

«В процессе подготовки к предвыборным действиям мы предупредили российские власти о попытках некоторых организаций организованно перевезти граждан в палаты нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что очереди на двух избирательных участках в России были созданы искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», — приводит zdg.md сообщение молдавского МИДа.