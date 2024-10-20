С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. Видео
В Молдавии 20 октября проходят выборы президента одновременно с референдумом о евроинтеграции. Согласно данным молдавского Центризбиркома, к 14:30 мск явка превысила 33%, что позволяет считать голосование состоявшимся. Проголосовали уже почти миллион избирателей, включая более 100 тыс. представителей диаспоры.
За пределами Молдавии избирательные участки открыты в том числе в Москве, включая молдавское посольство на Кузнецком мосту. Там образовалась очередь, однако это не смущает собравшихся. Возле участка играет музыка, люди танцуют молдавские танцы.
МИД Молдавии заявил, что очереди у избирательных участков в Москве были созданы искусственно за счет «попыток организовать незаконную доставку избирателей на избирательные участки».
«В процессе подготовки к предвыборным действиям мы предупредили российские власти о попытках некоторых организаций организованно перевезти граждан в палаты нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что очереди на двух избирательных участках в России были созданы искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», — приводит zdg.md сообщение молдавского МИДа.
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