В Приднестровье на выборах президента Молдавии лидировал оппонент Санду

Кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) и бывший генеральный прокурор Молдавии (2019-2023) Александр Стояногло лидирует на выборах президента республики в Приднестровье, получив 35,41% голосов. Это следует из данных молдавского Центризбиркома по итогам обработки 100% протоколов в регионе.

Действующий лидер Майя Санду получила 25,21% голосов. На третьем месте — экс-глава Гагаузии (2015-2023) Ирина Влах с 15,70% голосов.

При этом, по результатам голосования на территории всей Молдавии, Санду на первом месте. Согласно результатам подсчета 97% протоколов, за действующего президента отдали 41,76% голосов, за Стояногло — 26,39%.

После завершения голосования Санду заявила о «беспрецедентной атаке на свободу и демократию» в Молдавии. По ее словам, некая криминальная группировка намеревалась купить 300 тыс. голосов, чтобы «скомпрометировать демократию».

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, то будет второй тур, куда выйдут два лидирующих кандидата.