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Политика ,  
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Первые результаты выборов не выявили будущего президента Молдавии

Оба главных кандидата не набирают 50% голосов по результатам подсчета 80% протоколов. Если ни Санду, ни Стояногло не вырвутся вперед, в Молдавии состоится второй тур президентских выборов
Майя Санду (в центре)
Майя Санду (в центре) (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Никто из кандидатов на пост президента Молдавии пока не смог преодолеть 50-процентный порог на выборах, следует из предварительных результатов подсчета голосов. Их публикует молдавский Центризбирком (ЦИК) на своем сайте.

Обработаны 79,72%% протоколов, действующий президент набрала 36,76% голосов, на втором месте кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло с 29,17%, на третьем — Ренато Усатый с 13,89%.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, то будет второй тур, куда выйдут два лидирующих кандидата. По предварительным итогам, это будут Майя Санду и Александр Стояногло.

Первые результаты показали победу противников евроинтеграции Молдавии
Политика
Фото:Vladislav Culiomza / Reuters

Выборы президента Молдавии прошли 20 октября. Голосование в первом туре завершилось в 21:00. В Кишиневе и Москве время одинаковое, работу некоторых зарубежных участков решили продлить.

Майе Санду 52 года, она занимает пост президента с 2022-го. В 2016 политик основала партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), которая спустя год одержала победу на досрочных выборах в парламент и стала правящей. Санду называет своим главным достижением прогресс на пути к европейской интеграции республики, при ее правлении Молдавия подала заявку на членство в ЕС и получила статус кандидата. Вместе с тем, предварительные результаты показали, что большинство избирателей проголосовали против закрепления в Колнституции стремления к интеграции с ЕС.

Ее ближайшему сопернику, Александру Стояногло, 58 лет. Он родом из Гагаузии. В 2019-2023 годах был генпрокурором Молдавии, на этот пост его назначил бывший президент Игорь Додон (пророссийская Партия социалистов Республики Молдова — ПСРМ). В 2023 году Санду уволила Стояногло по результатам проверки, которая пришла к выводу, что его работа была неудовлетворительной. Несмотря на пророссийскую ориентацию социалистов, Стояногло поддерживает евроинтеграцию. Политик также называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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