В Москве продлили голосование на молдавских выборах на два часа

В Италии участок на выборах Молдавии закрыли после сообщения о бомбе

В итальянском городе Болонья избирательный участок для голосования на выборах в Молдавии временно приостановил свою работу из-за сообщений о бомбе, сообщает пресс-служба молдавского МИДа в телеграм-канале.

«В результате предупреждения о бомбе на избирательном участке в Болонье было принято решение приостановить процесс голосования на короткое время с целью проверки пространства итальянскими властями», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Когда избиратели, которые находились на участке, проголосовали, всех попросили покинуть помещение для дальнейшей проверки. По данным пресс-службы, бюллетени хранятся в безопасном месте, а камеры видеонаблюдения продолжают следить за сохранностью избирательной урны.

Кроме этого, в связи с большим количеством ожидающих избирателей ряд избирательных бюро за рубежом решили продлить голосование на два часа. Работу избирательных участков продлили, в том числе в Москве — с 21:00 до 23:00 мск, уточнило ведомство.

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходят выборы президента страны. Так, на этот пост претендуют 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом.

В связи с этим в стране также проводится референдум по евроинтеграции Молдавии, который должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.

Референдум признали состоявшимся — в них поучаствовал необходимый для этого минимум граждан (33%). Выборы президента в Молдавии также признали состоявшимися — на 19:00 мск явка уже превысила 48%.