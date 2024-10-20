 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Италии участок на выборах Молдавии закрыли после сообщения о бомбе

В Москве продлили голосование на молдавских выборах на два часа

В итальянском городе Болонья избирательный участок для голосования на выборах в Молдавии временно приостановил свою работу из-за сообщений о бомбе, сообщает пресс-служба молдавского МИДа в телеграм-канале.

«В результате предупреждения о бомбе на избирательном участке в Болонье было принято решение приостановить процесс голосования на короткое время с целью проверки пространства итальянскими властями», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Когда избиратели, которые находились на участке, проголосовали, всех попросили покинуть помещение для дальнейшей проверки. По данным пресс-службы, бюллетени хранятся в безопасном месте, а камеры видеонаблюдения продолжают следить за сохранностью избирательной урны.

Кроме этого, в связи с большим количеством ожидающих избирателей ряд избирательных бюро за рубежом решили продлить голосование на два часа. Работу избирательных участков продлили, в том числе в Москве — с 21:00 до 23:00 мск, уточнило ведомство.

В Молдавии признали состоявшимся референдум по евроинтеграции
Политика
Фото:Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходят выборы президента страны. Так, на этот пост претендуют 11 кандидатов, в том числе действующая глава республики Майя Санду — она выдвигается от правящей партии «Действие и солидарность» и выступает за сближение Молдавии с Евросоюзом.

В связи с этим в стране также проводится референдум по евроинтеграции Молдавии, который должен определить, станет ли членство страны в Евросоюзе стратегической целью государства, которая будет прописана в Конституции.

Референдум признали состоявшимся — в них поучаствовал необходимый для этого минимум граждан (33%). Выборы президента в Молдавии также признали состоявшимися — на 19:00 мск явка уже превысила 48%.

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Молдавия Италия выборы президента евроинтеграция бомба
Материалы по теме
В Молдавии признали состоявшимся референдум по евроинтеграции
Политика
Выборы президента в Молдавии признали состоявшимися
Политика
С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Сенатор Грэм спросил, «какого черта» республиканцы поддерживают ХаррисПолитика, 00:23
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывыПолитика, 00:15
Эксперты рассказали, как и какой алкоголь пьют женщины в РоссииВино, 00:00
Какие рекорды побьет Александр ОвечкинСпорт, 00:00
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки ЦБ к историческому максимумуФинансы, 00:00
Первые результаты выборов не выявили будущего президента МолдавииПолитика, 20 окт, 23:59
«Интер» в четвертый раз подряд победил «Рому»Спорт, 20 окт, 23:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Охранник сельхозпредприятия пострадал при атаке БПЛА на белгородское селоПолитика, 20 окт, 23:40
В Италии участок на выборах Молдавии закрыли после сообщения о бомбеПолитика, 20 окт, 23:25
В Британии при ночном «инциденте» погиб капрал, обучавший служащих ВСУПолитика, 20 окт, 23:21
Кремль исключил связь отмены поездки Лула да Силвы с решением ПутинаПолитика, 20 окт, 23:12
Санду вырвалась в лидеры на выборах президента МолдавииПолитика, 20 окт, 22:54
Первые результаты показали победу противников евроинтеграции Молдавии⁠Политика, 20 окт, 22:34
Президент Грузии приняла участие в оппозиционной акции за евроинтеграциюПолитика, 20 окт, 22:09