Тимошенко в 2009-м при журналистах отругала премьера Словакии, в сентябре он переизбрался на эту должность. Политик пообещал прекратить военную помощь Киеву — прежде республика была одним из главных в ЕС поставщиков оружия для ВСУ

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Отказ словацкого премьер-министра Роберта Фицо от военной поддержки Украины связан с личным унижением от Юлии Тимошенко в 2009 году, когда та возглавляла украинское правительство. Об пишет Politico со ссылкой на источник среди высокопоставленных словацких чиновников.

В январе 2009-го между спор между Москвой и Киевом по поводу транзита российского газа привел к тому, что поставки прекратились. Одним из получателей топлива, следовавшего через Украину, была Словакия. Отключение газа нарушило работу заводов, убытки достигали $100 млн ежедневно. Премьером Словакии тогда был Фицо, он «в отчаянии» связался с Тимошенко и российском президентом Владимиром Путиным, чтобы решить проблему.

Спустя несколько дней он во главе словацкой делегации прибыл в Киев на переговоры. Как пишет Politico, «украинцы заставили их подождать, потом подождать еще», спустя три часа делегатов пригласили на встречу с участием представителей СМИ, чего не ожидал Фицо и остальные словацкие чиновники. Тимошенко затем на протяжении 20 минут выступала перед журналистами с критикой премьера за то, «что тот встал на сторону Москвы в газовом споре».

«Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо побагровел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен», — сказал источник. После этого словацкая делегация посетила Москву, где их встретил Путин на «тщательно продуманной церемонии», прошедшей в Георгиевском зале Кремля.

Фицо затем занял «откровенно антиукраинскую позицию», рассказал старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба. С его слов, словакций премьер заявил, что Братиславе не следует поддерживать Киев, «мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров». «Это личное», — резюмировал эксперт.

Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский подтвердил, что Фицо «определенно помнит, что произошло в 2009 году». Представитель Тимошенко сообщила, что не располагает конкретными подробностями встречи с Фицо.

Другая дипломатическая ошибка властей Украины во время газового кризиса произошла во время визита в Киев президента Словакии Ивана Гашпаровича. Он прилетел спустя несколько дней после Фицо для встречи с президентом Виктором Ющенко, говорившим, что украинская энергокомпания «Нафтогаз» сможет возобновить поставки газа в Словакию.

Однако во время встречи по заключению сделки глава «Нафтогаза» сообщил, что этого не будет. Высокопоставленный словацкий чиновник охарактеризовал этот случай как унижение президента Словакии вслед за премьером. По его мнению, в некоторых политических кругах республики сохраняется недоверие к Киеву.

Фицо возглавлял правительство Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 годах. На состоявшихся 30 сентября 2023 года парламентских выборах его партия SMER одержала победу. После начала полномасштабных боев на Украине он возлагал вину за происходящее на «украинских фашистов и нацистов», Reuters и Washington Post представляли его как «пророссийского» политика и популиста.

После победы на выборах он пообещал, что Словакия не будет посылать Украине военную помощь. До этого Братислава была среди стран, которые значительнее прочих в ЕС помогают Киеву — она направила систему ПВО С-300 и весь свой парк истребителей МиГ-29.

Российская сторона выступает против поддержки Украины со стороны западных стран и заявляет, что этот процесс не окажет влияния на достижение Москвой намеченных целей.