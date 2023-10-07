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Военная операция на Украине ,  
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Politico сообщило о решении Словакии приостановить военную помощь Украине

Politico: Словакия решила приостановить отправку военной помощи Украине
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Военная операция на Украине
Президент Словакии Зузана Чапутова ранее призвала подождать с отправкой пакета военной помощи Киеву до формирования нового правительства. Экс-премьер Роберт Фицо, чья партия победила на выборах, против отправки оружия Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Janos Kummer/Getty Images)

Власти Словакии приостановили отправку военной помощи Украине, поскольку в стране идут переговоры о формировании коалиции между партиями, выступающими против такой поддержки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя правительства.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику в Украину», — сказал он. Министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, который был утвержден еще при правительстве Людовита Одора, передавало издание Dennik M.

30 сентября в Словакии прошли выборы в парламент, победу на которых с 23,58% голосов одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Н-СД) бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо. Он выступает против поставок военной помощи Киеву, «поскольку она ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения». Как отмечает Politico, партия Фицо ранее обещала не только прекратить поставку вооружений Украине, но и заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против санкций в отношении России.

Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября поручила Фицо сформировать коалиционное правительство, дав ему время до 16 октября. Глава государства призвала подождать с отправкой помощи Киеву до этого момента, отметив, что поставка вооружений сейчас будет означать «неуважение к избирателям»; в офисе президента также заявили, что необходимо «уважать результаты демократических выборов».

Сама Чапутова при этом поддерживает оказание военной помощи, сообщила в разговоре с «Европейской правдой» советница президента по внешней политике Яна Кобзова. Однако, отметила она, «уходящее в отставку нынешнее словацкое правительство имеет конституционно ограниченные полномочия». Чапутова считает, что одобрение пакета военной помощи нынешним правительством «создаст рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов».

В 2022 году Словакия предоставила Украине вооружения на сумму €168 млн и была одним из крупнейших поставщиков гуманитарной помощи Киеву. Фицо, который был словацким премьером в 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах, заявил после выборов, что его страна испытывает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому Братислава не будет поддерживать Киев в военном отношении. При этом он пообещал продолжить гуманитарную помощь Украине.

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Власти России осуждают поставки вооружений Украине западными странами, заявляя, что это затягивает военные действия. Президент Владимир Путин говорил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Словакия Украина военная помощь поставки оружия Роберт Фицо
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