Православная церковь Латвии обратилась к патриарху после решения сейма
Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратилась к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу по поводу изменений в закон о церкви, которые принял латвийский сейм. Они объявляют о ее независимости. Об этом сообщается на сайте ЛПЦ по итогам прошедшего накануне собора.
«В связи с принятием коренных изменений в законе о Латвийской православной церкви об автокефальном статусе ЛПЦ и в связи с обращением кабинета министров Латвийской Республики к святейшему патриарху Кириллу делегаты собора Латвийской православной церкви подписали обращение к святейшему патриарху Кириллу о каноническом решении статуса ЛПЦ», — говорится в сообщении.
ЛПЦ напомнила о поправках к закону о Латвийской православной церкви, инициированных президентом Эгилом Левитсом и принятых сеймом 8 сентября. Поправки гарантировали полную независимость ЛПЦ и фактически объявили ее автокефальный статус. Собор Латвийской православной церкви отметил, что в ее устав до 31 октября должны быть внесены соответствующие данным поправкам изменения.
«Во исполнение латвийского законодательства собор Латвийской православной церкви абсолютным большинством голосов проголосовал за внесение соответствующих требованиям закона о Латвийской православной церкви изменений в устав ЛПЦ», — заявили в Латвийской православной церкви.
Латвийская православная церковь — самоуправлямая церковь в составе Московского патриархата. Получила самостоятельность в 1921 году при патриархе Тихоне, в 1992 году, после распада СССР, патриарх Алексий II принял ее обратно, дав ЛПЦ томос (указ предстоятеля поместной православной церкви. — РБК).
Сейм Латвии после решения 8 сентября уполномочил обратиться по этому поводу к патриарху Кириллу министра юстиции республики Яниса Борданса, тот должен был попросить у предстоятеля РПЦ томос об автокефалии ЛПЦ. Протоиерей Русской православной церкви Николай Балашов заявил, что действия властей Латвии нарушают церковные законы и Конституцию страны, поскольку церковно-каноническое решение об «автокефалии» принял президент, а Основным законом закреплено отделение церкви от государства.
О том, что собор ЛПЦ решил попросить патриарха Московского и Всея Руси Кирилла об автокефалии, 20 октября написал портал Baltijas Balss со ссылкой «на распространяемые в социальных сетях письмам от делегатов собора», в том числе на неназванного священника Латвийской православной церкви и «анонимного делегата от мирян».
Глава синодального отдела по взаимодействию церкви со СМИ и обществом Владимир Легойда отказался комментировать это сообщение, отметив, что ему неизвестно о получении РПЦ официального обращения. «Мы можем комментировать это обращение тогда, когда оно будет получено, прочитано, изучено. Будем реагировать на то, что придет, если придет», — заявил он.
Член комиссии РПЦ по рассмотрению вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии протоиерей Владислав Цыпин пояснил ТАСС, что число прихожан ЛПЦ Московского патриархата относительно малочисленно, поэтому «никакой церковной логики, чтобы отделяться, у них нет». Он указал, что если подобное обращение появится, это будет означать, что оно подготовлено под давлением, поскольку такое прошение «никак не обосновано церковно».
В 2019 году Православная церковь Украины — объединение двух из трех существовавших на Украине церквей, а именно Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии. До этого канонической считалась только Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой с правами широкой автономии Московского патриархата, томос она получила в 1990 году от патриарха Алексия II.
27 мая Украинская православная церковь объявила о своей «полной самостоятельности и независимости», решение было принято на соборе. На первой после собора воскресной литургии в Киеве возглавляющий УПЦ митрополит Онуфрий помянул патриарха Кирилла в числе других православных патриархов, опустив формулировку о «великом господине и отце нашем», как его обычно поминают главы автокефальных церквей. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил, что своим решением Украинская православная церковь не разорвала отношения с РПЦ, а просто подтвердила свой независимый статус, который она имеет уже более 30 лет.