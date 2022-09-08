РПЦ обвинила сейм Латвии в нигилизме после закона о независимости церкви
Решение латвийского сейма о предоставлении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) независимости от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) нарушает как церковные законы, так и Конституцию Латвии, пояснил РБК протоиерей РПЦ Николай Балашов.
«Президент светского государства, посоветовавшись с МИДом и органами безопасности, где, видимо, также собрались специалисты по православным канонам, принимает церковно-каноническое решение об «автокефалии», при том с ложными историческими ссылками», — указал Балашов.
Вдобавок в Конституции Латвии прописано, что церковь отделена от государства, поэтому решение сейма нарушает законы страны. «И это уже никого особенно не удивляет в охватывающей наших западных соседей атмосфере правового нигилизма. Важна только сиюминутная политическая целесообразность, как ее понимают руководители страны или стоящие за ними кураторы», — отметил протоиерей.
Латвийская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. В Латвии у нее 118 приходов, в большинстве богослужения ведутся на латышском языке. После начала спецоперации на Украине митрополит ЛПЦ Александр (Кудряшов) осудил действия России, а президент Латвии Эгилс Левитс в начале сентября заявил о намерении внести поправки в закон о православной церкви, гарантирующие полную независимость ЛПЦ и фактически объявляющие ее автокефальный статус.
8 сентября латвийский сейм в срочном порядке поддержал законопроект. До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила о планах перехода Виленско-Литовской епархии под эгиду Константинопольского патриархата. В самой Латвийской православной церкви закон пока не прокомментировали. Левитс утверждал, что ЛПЦ была проинформирована о предполагаемых изменениях.
Согласно латвийской Конституции, после внесения, рассмотрения и принятия сеймом законопроекта его в течение десяти дней должен либо утвердить, либо отправить на доработку президент республики.
Автокефалия — статус независимости поместной церкви от других поместных церквей. Ее может запросить любая поместная церковь, которая готова обеспечить самоуправление. Автокефальные церкви имеют права на свои законы, касающиеся административной части и иерархического положения; канонизацию святых по собственному усмотрению; самостоятельное ведение суда; созыв поместных церквей и инициирование созыва автокефальных церквей.
В 2018 году под эгиду Константинопольского патриархата перешла Православная церковь Украины (ПЦУ). Патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ) о получении автокефалии. РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата, разорвав с ним евхаристическое общение.