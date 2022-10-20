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В Белгородской области в руках у девятилетнего мальчика взорвался дрон

Гладков сообщил о взрыве дрона в руках у девятилетнего мальчика в Белгородской области
Ребенок нашел устройство, «похожее на дрон», на улице. После того, как оно сдетонировало, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей, сообщил Гладков
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

В Белгородском районе девятилетний мальчик пострадал после взрыва в его руках устройства, «похожего на дрон», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, ребенок нашел устройство, которое используют украинские военные, на улице, и оно сдетонировало у мальчика в руках.

«Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил Гладков.

За день 20 октября Белгородская область дважды подверглась обстрелам. Сначала на территорию сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском городском округе попали три снаряда. Глава региона сообщил, что никто не пострадал, а работников предприятия перевели в безопасное место.

Позже было обстреляно село Муром в том же Шебекинском городском округе. Сильные разрушения получили дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и частные домовладения. Жертв и пострадавших.

Днем ранее, 19 октября, президент Владимир Путин ввел режим «среднего уровня реагирования» на территории восьми российских регионов, граничащих с Украиной, в том числе в Белгородской области. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

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Татьяна Стекольникова
Белгородская область Вячеслав Гладков дрон детонация Военная операция на Украине
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