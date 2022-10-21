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При попадании снаряда в промпредприятие под Белгородом пострадала женщина

Гладков заявил о пострадавшей при попадании снаряда по промпредприятию в Белгороде
На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа в Белгородской области произошел пожар из-за прямого попадания снаряда, пострадала женщина. По предварительным данным, горит лакокрасочный завод

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

В результате прямого попадания снаряда на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа в Белгородской области произошел пожар, по предварительным данным, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также опубликовал фото с места происшествия: над предприятием поднимается большой столб черного дыма. Как пишет телеграм-канал Baza, его видно почти из любой точки Шебекино. По информации канала, горит лакокрасочный завод, со слов очевидцев, перед этим произошел взрыв.

Ранее Гладков сообщил о «массированном обстреле» села Муром, которое также находится в Шебекинском городском округе. Повреждены жилые дома, школа, детский сад и дом культуры, погибших и пострадавших нет — жителей вывезли из села еще накануне. В тот день также сообщалось об обстреле Мурома, а также сельскохозяйственного предприятия в округе.

Белгородские власти регулярно после ввода российских войск на Украину сообщают об обстрелах со стороны соседнего государства. Белгородская область стала одним из восьми регионов, в которых с 19 октября ввели режим «среднего уровня реагирования». Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автомобилей.

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