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Минюст признал СМИ-иноагентом «Иновещание»

Минюст признал СМИ-иноагентом организацию «Иновещание» Валерия Соловья
Признанное СМИ-иноагентом «Иновещание» учредил историк Валерий Соловей, его включили в реестр СМИ-иноагентов месяц назад
Валерий Соловей
Валерий Соловей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Организация «Иновещание» добавлена Министерством юстиции в реестр СМИ-иноагентов, список размещен на сайте ведомства. Компания стала 194-м лицом в реестре.

«Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Соловьем В.Д. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — сообщили в министерстве.

Согласно данным системы СПАРК, руководителем и бенефициаром «Иновещания» является историк Валерий Соловей, который был включен в список СМИ-иноагентов в середине сентября.

Компания зарегистрирована 20 сентября, в числе ее видов деятельности указаны деятельность рекламных агентств, деятельность в области художественного творчества, представления в СМИ, научные исследования в области гуманитарных наук.

Соловей вместе с несколькими другими признанными СМИ-иноагентами в середине октября подал иск к Министерству юстиции, решив оспорить включение в реестр. «Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит Конституции, утверждают они», — написал юрист Павел Чиков.

В предыдущий раз реестр расширился неделю назад. СМИ-иноагентами признали, в частности, экс-редактора «МБХ Медиа» Ивана Жадаева и экс главного редактора Веронику Куцылло; бывшего журналиста «Ведомостей» Владимира Рувинского; бывшего заместителя главного редактора «Ведомостей», который ранее возглавлял деловой блок «Газеты.ru», Кирилла Харатьяна и других.

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