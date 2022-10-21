Минюст признал СМИ-иноагентом «Иновещание»
Организация «Иновещание» добавлена Министерством юстиции в реестр СМИ-иноагентов, список размещен на сайте ведомства. Компания стала 194-м лицом в реестре.
«Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Соловьем В.Д. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — сообщили в министерстве.
Согласно данным системы СПАРК, руководителем и бенефициаром «Иновещания» является историк Валерий Соловей, который был включен в список СМИ-иноагентов в середине сентября.
Компания зарегистрирована 20 сентября, в числе ее видов деятельности указаны деятельность рекламных агентств, деятельность в области художественного творчества, представления в СМИ, научные исследования в области гуманитарных наук.
Соловей вместе с несколькими другими признанными СМИ-иноагентами в середине октября подал иск к Министерству юстиции, решив оспорить включение в реестр. «Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит Конституции, утверждают они», — написал юрист Павел Чиков.
признали, в частности, экс-редактора «МБХ Медиа» Ивана Жадаева и экс главного редактора Веронику Куцылло; бывшего журналиста «Ведомостей» Владимира Рувинского; бывшего заместителя главного редактора «Ведомостей», который ранее возглавлял деловой блок «Газеты.ru», Кирилла Харатьяна и других.