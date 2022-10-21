В Киеве сравнили ПВО Украины с «парнем со Стингером»
На Украине сегодня недостаточно современных систем ПВО для прикрытия каждой части страны, в ходе боевых действий используются советские и американские ПЗРК времен афганской войны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков.
По словам капитана ВСУ Владимира Климина, у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, а обход последней удается за счет разведданных и информации о ландшафте.
«Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером», — сообщила газете исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.
Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Стингер», принятый на вооружение армии США в 1981 году, считается самым распространенным в мире. Зона его поражения составляет от 500 до 4750 м по дальности и 3500 м по высоте. Комплект в боевом положении весит 15,7 кг, стартовая масса ракеты — 10,1 кг, скорость полета — 640 м/c.
«Нам необходимо заменить наши старые системы [ПВО], потому что в ближайшее время они просто не смогут справиться с этими угрозами. А еще у нас заканчиваются ракеты», — заявил начальник учебной подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.
Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат рассказал изданию, что авиация «доказала свою эффективность», однако запасы украинских ракет уже на исходе. «Каждому рыбаку нужно носить с собой переносные ЗРК», — пошутил он.
С 10 октября Россия наносит массированные ракетные удары по военным и энергетическим объектам на всей территории Украины. Они начались спустя двое суток после взрыва на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили спецслужбы Украины. 19 октября в Киеве заявили о повреждении 40% энергетической инфраструктуры, власти не исключили аварийных отключений.
На фоне ракетных ударов западные страны объявили о намерении поставить Киеву новые вооружения. Пентагон, в частности, пообещал предоставить современные системы ПВО, и как можно быстрее. Spiegel 11 октября сообщил, что Германия уже передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. Нарастить поставки систем ПВО также намеревались Испания, Великобритания, Франция, Нидерланды и Польша.
Поставки вооружений «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры», говорил в июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Москва относится к планам США негативно.