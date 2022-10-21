В Киеве и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщает городская администрация в телеграм-канале.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — сказано в сообщении.
В то же время агентство УНИАН опубликовало карту регионов, где объявлена тревога. Помимо Киева это Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая, Одесская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
Воздушную тревогу в разных областях страны объявляют каждый день начиная с 10 октября. Российское Минобороны заявляло об ударах по военным и энергетическим объектам по всей Украине.
Обстрелы объектов критической инфраструктуры начались спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Президент Владимир Путин предупредил, что Москва примет более жесткие меры при дальнейших попытках терактов на территории России.
19 октября в Киеве заявили, что из-за обстрелов пострадало около 40% объектов энергетической инфраструктуры. В стране проводятся аварийные и плановые отключения. В то же время в офисе президента Украины призвали граждан быть готовыми к отключениям света, воды и тепла по всей стране с 20 октября.