«Украинские новости» узнали об обысках у двух замминистров

Также, по данным агентства, обыск прошел у Елены Симоненко, советника заместителя главы офиса президента. Чиновников подозревают в злоупотреблениях при распределении гуманитарной помощи

На Украине прошли обыски у заместителей министров агрополитики Тараса Высоцкого и экономики Александра Грибана, а также у бывшей замминистра здравоохранения и советника заместителя главы офиса президента Андрея Ермака Елены Симоненко. Об этом в пятницу со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило агентство «Украинские новости».

По информации агентства, следственные мероприятия 19–20 февраля провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Обыски прошли в рамках дела о злоупотреблениях при распределении гуманитарной помощи.

Тарас Высоцкий — первый заместитель министра продовольствия и аграрной политики Украины с сентября 2019 года. До этого был врио председателя черкасской администрации.

Александр Грибан — замминистра экономики Украины

с декабря 2021 года. До назначения был директором инвестиционной компании Concorde Capital и одним из руководителей украинского подразделения фонда прямых инвестиций Amstar со штаб-квартирой в США.

Елена Симоненко — с сентября 2019 года по февраль 2020 года занимала должность замминистра здравоохранения Украины, после перешла на работу в офис президента Украины.