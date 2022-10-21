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«Украинские новости» узнали об обысках у двух замминистров

«Украинские новости»: НАБУ провело обыски у двух замминистров по делу о хищении гумпомощи
Также, по данным агентства, обыск прошел у Елены Симоненко, советника заместителя главы офиса президента. Чиновников подозревают в злоупотреблениях при распределении гуманитарной помощи
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На Украине прошли обыски у заместителей министров агрополитики Тараса Высоцкого и экономики Александра Грибана, а также у бывшей замминистра здравоохранения и советника заместителя главы офиса президента Андрея Ермака Елены Симоненко. Об этом в пятницу со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило агентство «Украинские новости».

По информации агентства, следственные мероприятия 19–20 февраля провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Обыски прошли в рамках дела о злоупотреблениях при распределении гуманитарной помощи.

Тарас Высоцкий — первый заместитель министра продовольствия и аграрной политики Украины с сентября 2019 года. До этого был врио председателя черкасской администрации.

Александр Грибан — замминистра экономики Украины
с декабря 2021 года. До назначения был директором инвестиционной компании Concorde Capital и одним из руководителей украинского подразделения фонда прямых инвестиций Amstar со штаб-квартирой в США.

Елена Симоненко — с сентября 2019 года по февраль 2020 года занимала должность замминистра здравоохранения Украины, после перешла на работу в офис президента Украины.

После начала российской спецоперации множество стран, а также ООН, объявили о выделении Украине гуманитарной помощи. Так, США летом выделили Киеву $368 млн на гумпомощь, которая должна помочь в «обеспечении продовольствия, безопасной питьевой воды, денежной помощи, защиты, доступного жилья, неотложной медицинской помощи, логистики и гуманитарной координации». Британия на аналогичные цели выделила $43 млн, Саудовская Аравия — $400 млн.

В июне РБК подсчитал на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), что совокупный объем гуманитарной и военной помощи Киеву превысил $75 млрд, что в 1,6 раза больше годового украинского госбюджета.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина гуманитарная помощь обыски
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