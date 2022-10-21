Турция заявила о готовности закупать нефть из России без участия Запада

В случае каких-либо санкций Анкара готова разработать инструменты, которые позволяют ей «адаптироваться к новой ситуации» и закупать российскую нефть, не нарушая ни одной из ограничительных мер, заявили в Минфине Турции

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Турция при необходимости способна закупать и транспортировать российскую нефть без западного финансирования или страхования, заявил в интервью The Wall Street Journal министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.

По его словам, Анкара должна сделать «все необходимое для защиты» своих интересов. «В случае каких-либо санкций у Турции есть все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций», — отметил Небати (цитата по газете Cumhuriyet).

С таким заявлением министр выступил после того, как Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. Вдобавок к ранее утвержденному эмбарго на морские поставки российской нефти он вводит потолок цен на топливо.

Ограничения начнут действовать с 5 декабря. С этого времени ЕС и страны G7 запретят банкам, страховщикам и портам финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту танкера превышает установленный лимит. Таким образом Евросоюз намерен добиться эмбарго на услуги, связанные с экспортом нефти, что значительно затруднит ее перевозку по морю.

Однако размер потолка цен еще не определен. Страны ЕС обсуждают этот вопрос в том числе с партнерами по «Большой семерке» и должны принять решение единогласно.

Российские власти, в свою очередь, предупредили, что страна не будет поставлять нефть в те страны, которые введут потолок цен. «Какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — сказал вице-премьер Александр Новак.