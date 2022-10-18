Арестович заявил о найденном «ключике» к системе ПВО Украины

Украина нуждается в зенитной артиллерии для борьбы с дронами, сбивать их при помощи ракет «в принципе дурная вещь», заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Они [российская сторона] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — сказал он.

По мнению Арестовича, Украина может подвергаться массированной атаке дронами еще два-три месяца «Проблема в том, что наши ракеты начинают быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, это понятно, но это проблема», — добавил он.

Власти Украины в последние дни сообщают об атаках по объектам инфраструктуры по всей стране при помощи дронов-камикадзе. 10 октября, когда российское Минобороны отчиталось о массированном ударе «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, украинская сторона сообщила о повреждении многих объектах инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением, а также жертвах и пострадавших. С тех пор сигналы воздушной тревоги в стране звучат каждый день.

Глава украинского МВД Денис Монастырский призывает жителей не пытаться самостоятельно сбить дроны из огнестрельного оружия, поскольку риски от стрельбы неопытного человека превышают шансы на попадание по беспилотнику.