Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Мурашко заявил о трех погибших при крушении Су-34 в Ейске Политика, 01:48
Арестович заявил о найденном «ключике» к системе ПВО Украины Политика, 01:35
Блинкен объяснил заинтересованность США в мировом лидерстве Политика, 01:25
Exxon ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1» Бизнес, 01:10
В Ейск вылетел спецборт Ил-76 для транспортировки пострадавших Общество, 00:58
ЕС проведет расследование о возможной поставке иранских дронов России Политика, 00:35
Маск объявил об отзыве запроса на финансирование Starlink на Украине Технологии и медиа, 00:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российские брокеры начали смягчать условия для хранения валюты на счетах Финансы, 00:00
В МЧС сообщили о 72 поврежденных квартирах в Ейске из-за крушения Су-34 Общество, 17 окт, 23:59
Число погибших при крушении Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до шести Политика, 17 окт, 23:58
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 17 окт, 23:46
На Урале иеромонаха оштрафовали на 100 тыс. руб. за дискредитацию армии Политика, 17 окт, 23:43
Власти сообщили о выпрыгнувших из окон после крушения Су-34 в Ейске Политика, 17 окт, 23:32
В Ейске ввели режим ЧС на месте крушения истребителя в жилом районе Общество, 17 окт, 23:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Арестович заявил о найденном «ключике» к системе ПВО Украины

Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к системе ПВО Украины

Украина нуждается в зенитной артиллерии для борьбы с дронами, сбивать их при помощи ракет «в принципе дурная вещь», заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Они [российская сторона] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — сказал он.

По мнению Арестовича, Украина может подвергаться массированной атаке дронами еще два-три месяца «Проблема в том, что наши ракеты начинают быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, это понятно, но это проблема», — добавил он.

Власти Украины в последние дни сообщают об атаках по объектам инфраструктуры по всей стране при помощи дронов-камикадзе. 10 октября, когда российское Минобороны отчиталось о массированном ударе «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, украинская сторона сообщила о повреждении многих объектах инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением, а также жертвах и пострадавших. С тех пор сигналы воздушной тревоги в стране звучат каждый день.

Глава украинского МВД Денис Монастырский призывает жителей не пытаться самостоятельно сбить дроны из огнестрельного оружия, поскольку риски от стрельбы неопытного человека превышают шансы на попадание по беспилотнику.

Теги
Алексей Арестович дроны беспилотники ракеты Военная операция на Украине
Материалы по теме
Рядом с Киевом сработали системы ПВО
Политика
Зеленский оценил количество ПВО у Украины в 10% от необходимого
Политика
В Одессе вновь объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter