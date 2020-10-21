CNN сообщил об активности на полигоне для испытаний ракет «Буревестник»

Россия готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник». К такому выводу пришел телеканал CNN, в распоряжении которого оказались снимки со спутника, сделанные в прошлом месяце компанией Planet Labs.

На них изображен полигон в населенном пункте Паньково на архипелаге Новая Земля, который ранее использовался для испытания ракет «Буревестник». Кадры говорят о том, что там наблюдается высокий уровень активности.

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